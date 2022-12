123milhas abre vagas de emprego em Minas Gerais

A 123milhas é uma plataforma exclusiva que transforma milhas que outros podem perder em viagens para você a preços inacreditáveis. É assim que eles oferecem os voos mais baratos com 50% de desconto para aqueles que querem viajar mais economizando. Além disso, eles possuem a melhor seleção em hotéis e pacotes de viagens, seguros e aluguel de carros.

123milhas tem oportunidades de trabalho abertas

Além de proteger todas as suas informações, na 123milhas eles utilizam as suas milhas para a emissão de passagens diretamente para as companhias aéreas e depois entregá-las aos seus clientes, de acordo com a LGPD. Eles acompanham e avisam sobre possíveis alterações e dão todo o suporte em caso de dúvidas, reagendamentos e estornos. Com eles, tudo é simples, rápido e seguro.

A empresa está com algumas vagas disponíveis pelo país. Além do salário, ela oferta alguns benefícios como vale transporte, assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica, ginástica laboral, auxílio academia e auxílio combustível. Veja abaixo todas as funções ofertadas e logo após confira os passos de como participar do processo de seleção dos candidatos:

Consultor de Atendimento B2bc;

Anl. de Processos;

Superv. de Análise e Prevenção à Fraude;

Anl. de Planejamento Jr;

Emissor;

Consultor Hotel;

Key Account Especialista;

Copeira.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma oportunidade da empresa 123milhas, acesse o site da 123 empregos, encontre a vaga de seu interesse, se o seu perfil se enquadra nos requisitos, cadastre seu currículo com todas as suas informações pessoais e profissionais na plataforma e aguarde o contato.

