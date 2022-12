13º do AUXÍLIO BRASIL será pago? Saiba se existe essa possibilidade

Semana que vem será paga a última parcela do Auxílio Brasil. O calendário que se refere a dezembro teve sua divulgação feita no início do mês, pagando o valor médio de R$ 600,00 a aproximadamente 21 milhões de beneficiários.

O Auxílio Brasil teve seu calendário de dezembro antecipado em mais ou menos uma semana. Certamente, esta é a última parcela que será viabilizada por meio do programa que está em vigor há um ano. Mas, o que muita gente vem indagando sobre o benefício é: haverá 13º salário para o auxílio? Saiba a resposta na matéria desta quarta-feira (07) do Notícias Concursos.

Últimos pagamentos do benefício

Do dia 12 até o dia 23 de dezembro, aquelas famílias que são beneficiárias do programa serão contempladas com a última parcela de R$ 600,00. Aproximadamente dez milhões de beneficiários terão a oportunidade ainda de receber o bônus no valor de R$ 120,00.

Esse bônus do Auxílio Brasil é, na verdade, o valor referente ao Vale-Gás. Ele é pago bimestralmente, concedendo aos segurados uma ajuda para a aquisição do botijão de gás de cozinha de 13kg. Isso garante o preparo correto da alimentação das famílias.

Haverá 13º salário para o Auxílio Brasil?

Mas, então, o abono de Natal será pago em 2022 ainda? Ademais, é importante ressaltar que esse 13º salário do Auxílio Brasil nada mais é do que uma promessa que Jair Bolsonaro fez em campanha, portanto, não é nada certo.

A intenção era conceder esse valor às mulheres que são titulares do auxílio, visando encorajar o apoio das cidadãs. Contudo, como Bolsonaro foi derrotado nas eleições de 2022 para Lula, o 13º segue sem um rumo certo. Há apenas um alvoroço sobre a possibilidade de pagamento do abono no mês de dezembro ainda.

Entretanto, salienta-se que a promessa do atual presidente quanto ao abono natalino, previa os pagamentos apenas a partir do ano de 2023. Dessa forma, conclui-se que não haveria formas legais para a aprovação de uma regulamentação acerca desse bônus ainda no ano de 2022.

Calendário de pagamento do mês de dezembro do Auxílio Brasil

1 – 12 de dezembro de 2022;

2 – 13 de dezembro de 2022;

3 – 14 de dezembro de 2022;

4 – 15 de dezembro de 2022;

5 – 16 de dezembro de 2022.

6 – 19 de dezembro de 2022;

7 – 20 de dezembro de 2022;

8 – 21 de dezembro de 2022;

9 – 22 de dezembro de 2022;

0 – 23 de dezembro de 2022.

Em suma, a legislação impossibilita a aprovação do 13º salário do Auxílio Brasil, bem como incentiva as iniciativas sociais no ano das eleições. Portanto, não existe respaldo legal que viabilize esse abono natalino.