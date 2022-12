Djalma e Adriana Breda promovem confraternização para servidores municipais de Piaçabuçu

Em uma noite de muita emoção e alegria, o prefeito Djalma Beltrão junto a primeira-dama e também Secretária Municipal de Cultura e Juventude, Adriana Breda, realizaram nesta sexta-feira, 16 de dezembro, no Restaurante Beira Rio às margens do majestoso Velho Chico, uma confraternização com todos os servidores públicos municipais.

O evento que contou com animação da banda Time Machine que trouxe um repertório

super eclético, levou o público presente aos embalos dos anos 80 e 90, além de relembrarem grandes clássicos internacionais.

Em sua fala de abertura, o prefeito Djalma Beltrão agradeceu aos servidores pelo empenho para fazer da gestão municipal um marco de conquistas e realizações. “Essa noite é para que possamos celebrar os avanços alcançados e agradecer a todos vocês pelo empenho e dedicação, somente com a união é que podemos construir uma Piaçabuçu melhor para todos nós. Forte abraço e um feliz natal e um ano novo pleno de realizações”, finalizou Djalma.