1º episódio testa agilidade das crianças

Foto: Melissa Haidar/Band

Estreia na próxima terça-feira (20), às 22h30, a segunda temporada do MasterChef Júnior. Em uma edição especial, oito cozinheiros mirins entre 9 e 13 anos terão a chance de participar da competição gastronômica mais importante do país.

Logo no início, eles encaram uma missão extremamente complexa: a Corrida MasterChef. Divididos em dois times, os concorrentes vão disputar vários rounds para descobrir a equipe vencedora.

As provas testarão as habilidades e técnicas culinárias de cada um, desde desossa de frango, empanados e frituras perfeitos, massas frescas até o tradicional chantilly batido na mão. Ao final, Ana Paula Padrão anuncia quem conquistou o maior número de pontos e está livre da eliminação.

Na segunda etapa, a criançada é surpreendida por Erick Jacquin vestido de cookie gigante, tema do desafio derradeiro. Depois de distribuir muitos doces, o francês recebe o apelido de Jacookie e os jurados, então, dão dicas de como fazer um biscoito sem defeitos para continuar no jogo. As duas crianças que agradarem menos o paladar dos chefs voltam para casa.

