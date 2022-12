2 maneiras de mudar seu nome no aplicativo Tinder Android/iOS (2023)

O Tinder é um aplicativo de namoro online famoso por seus recursos. É um dos aplicativos de namoro mais populares, permitindo que os usuários encontrem pares perfeitos para encontros e relacionamentos. Esteja você procurando uma conexão ou um relacionamento em série, encontrará combinações perfeitas de acordo com suas necessidades. Ao criar uma conta no Tinder, você será solicitado a inserir seu nome e outros detalhes. No entanto, o nome que você insere em seu Tinder durante o processo de inscrição não pode ser alterado depois disso.

Você não tem outra opção a não ser criar uma nova conta no Tinder se quiser alterar o nome neste aplicativo. Criar uma nova conta no Tinder perderá todos os seus dados pessoais e anteriores. Mas e se você digitou o nome errado e deseja alterá-lo agora? Neste artigo, discutiremos como você pode alterar seu nome no Tinder.

Como mudar seu nome no Tinder 2023

O Tinder não permite que você mude seu nome neste aplicativo devido às suas políticas de privacidade. No entanto, existem algumas soluções alternativas para alterar seu nome no Tinder. Você pode alterar seu nome no Facebook ou criar um novo perfil e conectá-lo a uma nova conta do Facebook para alterar o nome. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Ao se registrar no Tinder pela primeira vez, você o faz usando seu número de telefone ou vinculando sua conta do Facebook. Você só pode continuar com este método se tiver vinculado sua conta do Tinder à sua conta do Facebook; então, você pode alterar o nome da sua conta do Tinder ou não. Se você vinculou sua conta do Tinder ao Facebook no início, pode alterar o nome seguindo as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, abra o aplicativo do Facebook em seu telefone.

Agora, toque no Cardápio ícone no canto superior direito da página.

Depois disso, toque no Configurações e privacidade opção e depois Definições.

Toque em Informação pessoal para alterar suas informações pessoais no Facebook.

Toque no Nome opção para alterar o nome da sua conta do Tinder.

Altere o nome (nome, sobrenome e nome do meio) e toque no botão Revisar Alterações opção.

Depois disso, você deve digitar sua senha para confirmação. Feito isso, toque em Salvar alterações para mudar seu nome.

Isso finalmente mudará seu nome em sua conta do Facebook. Depois de alterar o nome da sua conta do Facebook, o nome da sua conta do Tinder também será alterado. Às vezes, as alterações podem demorar para aparecer, então não se preocupe.

O método acima só funciona se sua conta do Tinder estiver vinculada à sua conta do Facebook. Mas isso também pode causar alguns problemas para muitos usuários. Todas as alterações serão feitas em sua conta principal e você terá que esperar que o nome seja alterado se seguir o método acima. Em vez disso, você pode criar um novo perfil do Tinder e se conectar a uma conta falsa do Facebook.

Tudo o que você precisa fazer é criar uma nova conta no Facebook. Esta conta será uma conta falsa com o nome que você deseja manter no seu Tinder. Agora, crie um novo perfil do Tinder com a ajuda da conta falsa do Facebook que você criou. Isso criará uma conta do Tinder com o nome que você deseja manter. Agora, sempre que você alterar o nome da sua conta falsa, o nome da sua conta do Tinder também será alterado.

perguntas frequentes

Posso ocultar meu nome no Tinder?

Não, você não pode esconder seu nome no Tinder. Mas se você quiser ocultar sua conta no Tinder, visite Definições. Em Configurações, toque em Mostre-me no Tinder e desligue a alternância.

Como mudar meu nome no Tinder?

Para alterar seu nome no Tinder, você deve usar sua conta do Facebook. Você só pode alterar o nome da sua conta do Tinder se tiver conectado sua conta do Tinder à sua conta do Facebook. As etapas para o mesmo foram discutidas no artigo acima; você pode segui-los para alterar o nome da sua conta do Tinder.

Por que você não pode mudar seu nome no Tinder?

Por questões de privacidade, você não pode mudar seu nome no Tinder. No entanto, a única maneira de alterar seu nome do Tinder é se você conectou sua conta do Tinder à sua conta do Facebook.

Conclusão

É assim que você pode mudar seu nome no Tinder. Você só pode alterar seu nome do Tinder se tiver conectado sua conta do Tinder à sua conta do Facebook. Caso contrário, não. Outra maneira de fazer isso é criar um novo perfil do Tinder e conectá-lo a uma conta falsa do Facebook. Explicamos esses dois métodos no artigo acima, para que você possa segui-los para alterar o nome da sua conta do Tinder.

