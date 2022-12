2022 se despede revelando Guilherme Lopes grande liderança política do Baixo São Francisco

O ano de 2022 foi marcado pelo cenário político com as eleições que reconduziram Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à Presidência da República e em Alagoas, o ex-governador Renan Filho (MDB) saindo como o campeão de votos para assumir vaga no Senado Federal e o seu sucessor, Paulo Dantas (MDB), conseguindo sua reeleição sendo o escolhido pela maioria dos alagoanos para conduzir os destinos do estado pelos próximos quatro anos.

Para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa de Alagoas, muitos nomes novos chegam para ocupar pela primeira vez uma cadeira em umas dessas casas, enquanto outros veteranos apesar de conquistarem significativa votação ficaram fora dos nomes que se sagraram eleitos.

Entre os iniciantes que obtiveram expressiva votação está o jovem Guilherme Lopes, que cravou seu nome nas rochas da histórica Penedo, como o candidato a deputado estadual mais votado da história política do município. Com votos suficientes para ocupar uma cadeira na Casa de Tavares Bastos se estivesse em outro partido que não fosse o MDB, Guilherme se mantive firme as suas convicções e leal aos líderes da legenda partidária.

O ano de 2022 se despede de todos nós, porém deixando a certeza de que ainda ouviremos muito falar do novo grande líder político do Baixo São Francisco. Seu nome? Guilherme Lopes!