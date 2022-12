2º volume de álbum póstumo de Marília Mendonça é lançado

Foto: Divulgação

Os fãs de Marília Mendonça acordaram com uma surpresa mais que especial nas plataformas de streaming nesta sexta-feira (9).

Foi lançado o segundo volume do EP póstumo “Decretos Reais” com clássicos sertanejos regravados pela cantora. O primeiro volume foi lançado em julho deste ano e conseguiu recordes no Spotify Brasil.

Na nova edição, Marília Mendonça canta sucessos como “Leão”, “Para Falar a Verdade”, “Morango do Nordeste”, “Café da Manhã”, “Nem é Bom Lembrar” e “Uma Vida a Mais”.

“Decretos Reais é sobre realizar os desejos da Rainha! Sendo assim, assista agora no Youtube as músicas de Decretos Reais Volume 2 e faça parte do cumprimento de suas vontades!”, diz a legenda da publicação no perfil oficial da sertaneja.

Nos comentários da publicação, fãs de Marília Mendonça comemoraram o lançamento do projeto. “Nossa eterna rainha”, escreveu uma conta. “Ela nunca morreu nos corações de quem a ama”, comentou outro.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.