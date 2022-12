3tentos tem NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

A 3tentos é uma companhia de família no mundo do agronegócio, pautada pela honestidade, seriedade e confiança de quem construiu esta história. Eles acreditam que são formados por aqueles que se sentem pertencentes, fazendo um trabalho que amam, com foco no agronegócio e trabalhando juntas em prol da visão e das metas da empresa, valorizados na relação de parceria com os seus clientes 365 dias do ano.

3tentos abre novas oportunidades de trabalho ao redor do país

A 3tentos possui um ecossistema integrado e verticalizado baseado em três pilares pelo país: comercialização de insumos agrícolas, origem e comercialização de grãos e industrialização (farelo de soja, óleo e biodiesel), contam com uma equipe de mais de mil pessoas, que trabalham e acreditam no mesmo propósito.

Se está buscando atuação profissional em um local que encara os desafios como oportunidades, este é o seu lugar para você! Lá é possível encontrar um local que valoriza o respeito, a ética, a diversidade, a equidade e a inclusão, e uma equipe que dá valor à parceria, que é um valor fundamental da empresa.

Líder de Qualidade;

Anl. de Laboratório;

Tec. em Instrumentação;

Anl. de PCM;

Motorista de Caminhão;

Anl. de Relações com Investidores;

Tec. de Enfermagem do Trabalho;

Ass. Administrativo;

Jovem Aprendiz;

Auditor Contábil;

Superv. Operacional;

Aux. de Armazém;

Op. de ETA.

Veja também: Alvoar Lácteos abre vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para fazer parte da equipe da empresa 3tentos é preciso acessar o site 123 empregos e, depois de encontrar a vaga deseja, realize o seu cadastro no site e aguarde o seu currículo ser analisado.

Quer ficar por dentro de todas as atualizações de vagas de emprego? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos.