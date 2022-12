4 maneiras de corrigir o erro inesperado de desconexão do Path of Exile (2023)

Com as notícias sobre o Path of Exile chegando no próximo ano, em fevereiro de 2023, os principais usuários do Path of Exile ainda estão sofrendo com erros inesperados de desconexão. Path of Exile é um jogo gratuito e extremamente popular. Embora o jogo tenha sido lançado principalmente em 2013 para usuários do Windows, uma porta foi disponibilizada para os fãs do Xbox One em 2017. Isso especifica que tipo de jogo popular é esse. No entanto, é provável que ocorram erros mesmo com um jogo do Windows de 9 anos com atualizações regulares. Com isso dito, veja como você pode corrigir o erro de desconexão inesperada do Path of Exile.

O que significa o erro inesperado de desconexão no PoE?

O erro de desconexão inesperado significa que seu jogo não consegue se conectar à internet. Isso pode acontecer devido à sua conexão com a Internet ou à interrupção do servidor do jogo. Também é possível que os arquivos do jogo tenham sido corrompidos e você precise reinstalar o jogo. Na maioria das vezes, uma VPN também causa o mesmo problema.

Corrigir erro de desconexão inesperado do Path of Exile

Aqui listamos quatro correções para resolver o erro inesperado de desconexão no Path of Exile. Recomendamos que você faça todas as correções porque uma ou outra irá ajudá-lo.

Correção 1: verifique se há interrupções do servidor

Assim como todo jogo grátis online, o Path of Exile trabalha com servidores e data centers espalhados pelo mundo. Caso haja uma interrupção do servidor, os jogadores enfrentarão um erro inesperado de desconexão. Você pode não saber que é uma interrupção do servidor até que outros lhe digam, mas aqui está uma maneira de descobrir isso:

Vá para este site quando você enfrentar o erro. Verifique quantos usuários relataram esse problema. Se houver mais de 50 jogadores reportando, definitivamente há uma falha no servidor.

No entanto, se você não vir muitas pessoas relatando o erro, também pode verificar o Reddit, onde os jogadores postam regularmente coisas relacionadas ao Path of Exile. Caso perceba que o erro está acontecendo apenas com você, passe para a próxima correção.

Correção 2: desconectar VPN

As Redes Privadas Virtuais são conhecidas por desacelerar as conexões de internet até que sejam premium. As VPNs se conectam a distâncias que geralmente são longe o suficiente dos servidores do Path of Exile e resultam em erros inesperados de desconexão.

Se você precisar, pode usar algumas dicas para escolher um serviço VPN rápido. Fora isso, usar uma VPN durante o jogo não é uma boa ideia até que seja muito premium. Caso você esteja usando um, desative-o e tente abrir o Path of Exile. Você notará que o erro não está aparecendo. No entanto, se você não estiver usando uma VPN, passe para a próxima correção.

Correção 3: verifique os problemas do firewall

É possível que seu PC não esteja permitindo que o Path of Exile se conecte à internet e bloqueando-o através de um firewall. Os firewalls podem ser um grande problema se você estiver usando um software antivírus de terceiros porque é muito difícil desativá-lo. Caso você esteja usando um programa antivírus de terceiros, você deve visitar o site do fabricante e verificar como desativar o firewall.

Agora, se você estiver usando apenas o firewall de segurança do Windows, é fácil, e explicaremos passo a passo como fazer isso.

Clique no botão Iniciar e procure por Segurança. Pressione enter em Segurança do Windows e vai para Firewall e proteção de rede do painel esquerdo. Agora clique em Permitir um aplicativo por meio do firewall. Clique em Alterar configurações e, na lista, marque Caminho do exílio. Por fim, clique em Salvar.

É isso. Agora reinicie o seu PC e comece a jogar. Você não será recebido pelo erro de desconexão inesperada. Se você ainda estiver enfrentando o erro, vá para a próxima correção.

Correção 4: Reinstale o Path of Exile

Se um erro inesperado de desconexão continuar ocorrendo em seu jogo, há um problema com o próprio jogo. Então, você precisa reinstalar o jogo. Primeiro de tudo, você deve desinstalar o jogo e reinstalá-lo no site oficial.

Clique em Iniciar e procure por Apps. Na janela Aplicativos, procure por Path of Exile e desinstale-o. Agora vá para o site oficial e baixe seu jogo. Uma vez baixado, instale o jogo, faça login e comece a jogar.

Agora você não encontrará erros inesperados de desconexão no Path of Exile. Bem, isso é tudo que temos aqui sobre corrigir o erro de desconexão no Path of Exile. Esperamos que este guia tenha ajudado você.

