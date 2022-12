4 maneiras de corrigir “Oh não! Não podemos habilitar o Twitch Prime em sua conta” Erro

você está recebendo o Oh não! Não podemos ativar o Twitch Prime em sua conta mensagem de erro ao usar o Twitch prime. Nesse caso, você não está sozinho, pois muitos usuários começaram a relatar que estão recebendo esse tipo de mensagem de erro sempre que tentam acessar sua conta do Twitch Prime.

No entanto, os streamers ao vivo continuam usando a plataforma Twitch da Amazon para transmitir sessões de videogame e vários outros trabalhos. Mas esse tipo de erro os impede de fazê-lo. Essa é a razão pela qual estamos aqui.

Neste artigo de solução de problemas, mostraremos como corrigir se a conta do Twitch Prime não estiver funcionando facilmente.Então, vamos começar com as correções.

Por que a conta do Twitch Prime não está funcionando?

A razão pela qual esse erro pode ocorrer deve ser entendida antes de entrarmos nos métodos de corrigi-lo. Geralmente, esse erro tem cinco causas:

Depende da sua localização e se você está usando o mercado Amazon certo.

Seu cartão de crédito pode ser inválido (você pode ter um problema com ele)

Você não pode mais usar as informações do seu cartão Amazon Prime.

Há um campo em branco para o seu método de pagamento preferido.

Você pode usar VPNs (redes virtuais privadas).

Consertar Oh não! Não podemos ativar o Twitch Prime na sua conta Erro 2023

Embora não haja muitas coisas que você possa tentar para resolver essa mensagem de erro no Twitch Prime, ainda assim tentamos o nosso melhor para ajudá-lo a sair dessa situação. Então, vamos verificar as correções que mencionamos abaixo:

Verifique se você inseriu as informações corretas do cartão de crédito

Também é possível que o erro seja causado por informações incorretas do cartão de crédito. Verifique as configurações da sua conta Amazon Prime para obter as informações do seu cartão de crédito para esclarecer isso. Verifique se todos os detalhes no registro estão corretos.

É possível usar o mesmo cartão de crédito ao pagar pelo Amazon Prime e ao pagar por outros itens. Usando Gerenciar seu conteúdo e dispositivos, você pode selecionar seu país depois que os detalhes do cartão de crédito e a forma de pagamento forem verificados.

Você também precisa garantir que o código postal da fatura do cartão de crédito corresponda ao código postal da sua conta Prime. Suas informações precisam ser atualizadas, caso não estejam. Para obter mais assistência, não hesite em entrar em contato com o Suporte ao cliente da Amazon.

Verifique e cancele sua assinatura do Twitch Prime

Se você usar Amazon Marketplaces de outro país em vez do seu, deverá cancelar sua assinatura Prime.

Além dos usuários dos EUA, Canadá, México e Reino Unido, usuários do Twitch da Áustria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália, Espanha, Cingapura e Japão também podem usar esta solução.

Se você tiver uma conta Prime de região incorreta, primeiro desative a associação de renovação automática para evitar cobrança dupla.

Para acessar o Amazon Marketplace, você deve se registrar em sua região. Alguns links de mercados regionais da Amazon Prime são fornecidos abaixo. Certifique-se de que apenas o seu país esteja selecionado na lista. NÓS Reino Unido França Itália Alemanha/Áustria/Bélgica/Holanda/Luxemburgo Cingapura Canadá Japão Espanha México

Clique em Twitch Prime .

Agora você precisa selecionar o seu bandeira do país .

Você pode se inscrever no Twitch Prime clicando em Habilitar o Twitch Prime ou Inscrever-se para o Twitch Prime.

Preencha todas as informações de login necessárias.

Para reivindicar seu saque do Twitch Prime, faça login Twitch.TV e clique na coroa no canto superior direito.

Isso certamente ajudará você a se livrar da mensagem de erro Oh não! Não podemos habilitar o Twitch Prime em sua conta. Mas, se você achar que o erro não foi resolvido, você deve executar a correção sugerida.

Desativar VPN

Esse tipo de erro ocorre para a maioria dos usuários ao usar um serviço VPN enquanto usa o Twitch Prime da Amazon. Isso geralmente pode acontecer quando os servidores começam a considerar o usuário uma ameaça ao seu ecossistema e começam a bloquear o IP do usuário.

Portanto, você deve desativar o serviço VPN ao tentar acessar a conta do Twitch Prime. No entanto, se você não estiver usando nenhuma VPN e ainda receber esse tipo de erro, temos mais algumas correções para você. Então, vamos verificá-los.

Verifique a sua conexão com a internet

Se as duas correções acima não funcionarem para você, sua internet não está funcionando e, portanto, não pode conectá-lo aos servidores do Twitch Prime. Portanto, você deve garantir que a conexão com a Internet do seu dispositivo esteja ativa.

Você também pode verificar a velocidade de internet do seu dispositivo no Speedtest.net local na rede Internet. No entanto, suponha que você descubra que sua internet não está funcionando; em seguida, tente mudar para outro ou ligue para o seu ISP e peça para resolver o problema. Enquanto isso, assim que o problema de internet do seu dispositivo for resolvido, você poderá acessar novamente sua conta do Twitch Prime.

Resumir

Portanto, essas foram algumas das possíveis soluções que você pode tentar para corrigir a mensagem de erro Oh não! Não podemos habilitar o Twitch Prime em sua conta. Esperamos que você ache este guia de solução de problemas útil. Além disso, sinta-se à vontade para comentar abaixo se tiver alguma dúvida ou pergunta.

