47 celulares com Iphone e Android vão dizer ADEUS ao Whatsapp; veja a lista completa

A partir do dia 1º de janeiro, o WhatsApp deixará de operar em 47 modelos de celulares. No entanto, não há motivos para preocupação, isso porque, os dispositivos que deixarão de receber atualizações de funções e de segurança são modelos muito antigos.

Além disso, outro ponto que deve ser esclarecido é que o fim do suporte não significa que os donos desses celulares perderão o acesso ao WhatsApp, pelo menos não inicialmente. Ou seja, a troca de mensagens acontecerá normalmente, mas sem novas atualizações.

Vale ressaltar que esse processo é comum no mensageiro. Na prática, com a evolução das tecnologias e das ferramentas do aplicativo, sistemas operacionais ultrapassados, presentes em aparelhos mais antigos, tornam-se incompatíveis com as atualizações.

Sendo assim, é necessário que haja uma transferência de suporte para celulares mais novos, com sistemas aptos à operação do mensageiro.

Confira a lista de celulares que o WhatsApp encerrará o suporte

Apple

ZTE

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand X Quad V987

ZTE Memo V956

HTC

Huawei

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Huawei Ascend D quad XL

Lenovo

LG

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F3

LG 4X HD

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Samsung

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Archos

Botão invisível pode desabilitar notificações

Está sendo testado na versão Beta do mensageiro uma espécie de botão invisível que pode desabilitar notificações de chamadas, principalmente nos momentos em que não podemos ou não queremos ser perturbados.

Para habilitar o novo recurso, é preciso entrar em “Configurações” no seu WhatsApp e em seguida acessar a barra de “Notificações”. Contudo, a ferramenta não tem prazo de chegada para o WhatsApp e segue sendo testada pelos usuários na versão Beta.