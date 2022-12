Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), feita nos dias 1º e 2 de dezembro, com 629 trabalhadores da capital fluminense, mostra que 68,8% dos entrevistados recebem 13º salário, e que 51,5% deles pretendem gastá-lo, enquanto 47,3% vão quitar dívidas contraídas durante o ano, de acordo com a Agência Brasil.

47,3% devem quitar dívidas com 13º salário: veja dicas para planejar suas finanças

Segundo o levantamento, 24,7% afirmaram que vão poupar e 19,9% disseram que irão dar mais de um destino para o 13º. De acordo com a pesquisa, entre os trabalhadores que pretendem quitar ou abater as dívidas (47,3%), 71,7% pretendem liquidar suas dívidas com o cartão de crédito, enquanto 9,3% usarão os recursos no abatimento ou quitação de financiamentos.

Dados oficiais

De acordo com as informações oficiais da Agência Brasil, já 3,4% informaram que vão usar o benefício para pagar o cheque especial, 2,9% dos consumidores vão utilizar o 13º salário para quitar empréstimos pessoais, com exceção do cheque especial, e 2%, os carnês. Segundo o estudo, 10,7% citaram outras dívidas a serem quitadas. Sendo assim, é importante que se atente a algumas dicas para sanar suas dívidas e economizar dinheiro.

Negocie através de feirões e eventos

O Feirão Serasa Limpa Nome é um exemplo de vantagem ao consumidor, já que as empresas oferecem descontos de até 90% ao cliente final. Por isso, negocie através de uma plataforma própria, já que dessa forma poderá obter descontos vantajosos, ao invés de procurar diretamente a empresa na qual originou o débito.

Conceitue a poupança como um hábito

Faça trocas econômicas e poupe todos os valores economizados. Por exemplo, é possível trocar o cartão de crédito atual por uma opção sem tarifas. Dessa maneira, irá gerar economia sem abdicar de serviços importantes. Entretanto, é importante que poupe os valores economizados para visualizar o seu processo, dessa forma, a poupança será um hábito saudável na sua rotina.

Não abdique de controlar suas finanças

Para conseguir economizar é necessário controlar a sua rotina financeira. Por isso, utilize aplicativos de finanças ou agendas; o mais importante é que controle todas as entradas e saídas financeiras, tal como deve ocorrer num fluxo de caixa empresarial.

Faça um planejamento financeiro flexível

Dessa forma, poderá ter maior clareza de quais os hábitos nocivos que podem ser modificados. Além disso, sempre que for possível, gere economia doméstica. Assim sendo, poderá modificar sua vida financeira e começar 2023 com um planejamento financeiro que seja flexível em longo prazo, portanto, não deixe de realizar um planejamento para alcançar suas metas pessoais.