Além da estabilidade financeira, o concurso público pode possibilitar o desenvolvimento profissional. Este processo seletivo é um meio para o preenchimento de vagas de emprego a partir da meritocracia. Ou seja, é uma forma de conseguir seu emprego sem precisar ter “contatos”. Aliás, existem diversas áreas que fornecem processos seletivos ao longo do ano, como INSS, por exemplo.

No geral, essas instituições informam a abertura do concurso em seus sites. A seleção dos candidatos acontece inicialmente através de uma prova. Assim, testam-se os conhecimentos sobre português, matemática e redação, por exemplo. Todavia, tais áreas podem variar de acordo com o concurso. Por exemplo, alguns concursos cobram questões sobre direito constitucional e até informática. Para saber sobre isso você terá que acessar o edital fornecido pela instituição.

Existem algumas regras que são universais para os concursos públicos. Por exemplo, para se inscrever você precisa ter, no mínimo, 18 anos de idade. Caso você seja formado por magistério, terá que ter no mínimo 20 anos. Além disso, a maioria das pessoas com deficiência física podem se inscrever e ainda tentar vagas especiais. Também, alguns concursos podem solicitar ao candidato que responda inquéritos para órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, você deve estar com o nome “limpo” para conseguir validar a sua inscrição.

Quais são as 5 dicas para ir bem no seu primeiro concurso público? Confira!

Esta é uma das maiores dúvidas que os candidatos ao primeiro concurso têm: é possível passar de primeira? A resposta para esta pergunta é sim. No entanto, cada caso é um caso. Mas, estima-se que a maioria das pessoas que passaram de primeira entenderam, desde o princípio, as estratégias. Isto é, conseguiram ser mais eficientes nos estudos para passar em concursos públicos. Apesar disso, não existe uma receita para o sucesso. Por isso, é preciso ter um objetivo claro e disciplina. Enfim, você já escolheu qual concurso irá tentar, agora vamos para as dicas de como se dar bem.

1. Valorize o edital

Valorize os editais! Sim, você terá que ler todo o documento, pois contém todas as informações oficiais sobre o concurso público. Além disso, nele você irá encontrar todas as regras que precisará seguir. Geralmente, o edital é disponibilizado 90 dias antes da prova.

No entanto, você pode acessar os editais antigos para ganhar tempo, pois muitas vezes as atualizações são pequenas. Além disso, você poderá saber o número de quantidades de vagas, as matérias que serão cobradas e o tempo de prova. Também, conhecerá mais detalhes sobre a prova, como será a correção e a disponibilização dos pontos.

2. Tenha um cronograma para ir bem no seu primeiro concurso público

A partir da análise dos editais, você poderá montar seu plano de estudos. Esta será a chave para ir bem no seu primeiro concurso. Assim, você deverá criar um cronograma das matérias que serão vistas a cada dia. Isto é, considerando os horários disponíveis e os compromissos que você possui ao longo da semana.

3. Controle a ansiedade

A grande vilã dos estudos muitas vezes é a ansiedade. Por causa disso, você deverá manter a disciplina. Para isso, exercite-se e procure manter um estilo de vida saudável. Além disso, no seu cronograma forneça um período para o descanso e lazer de qualidade. Também, priorize um sono tranquilo, pois é durante o sono que acontece a consolidação do aprendizado.

4. Revise e faça simulados

Revise o conteúdo que já foi visto através de suas anotações ou resumo. Lembre-se de revisar sempre as questões que você errou durante os estudos. Além disso, faça simulados! Na internet você poderá encontrar diversas questões e até provas antigas de concursos públicos. Assim, para que você aproveite de fato esse arsenal de material, dedique um tempo para descobri-las. Isto é, priorize as questões do concurso que você quer tentar, pois assim você irá identificar o que a banca gosta de cobrar. Você pode ainda cronometrar o tempo para tentar otimizar seu desempenho.

5. Curso preparatório

Por fim, existem diversas formas para conseguir estudar para um concurso. Você pode fazer isso através de um curso preparatório. Assim, existem diversos cursos que são específicos para um tipo de concurso. Você pode pesquisar em sua cidade se há um serviço especial para o tipo de prova que você quer prestar.

Caso não deseje realizar atividade presencial, você pode fazer online. Assim, poderá ter mais flexibilidade para montar seu cronograma. Lembre-se de escolher um curso que tenha boa reputação e que ofereça assistência às suas necessidades. Por exemplo, tenha uma lista de aprovações significativas, com material didático e que solucione suas dúvidas.