5 lançamentos para fechar ano com playlist atualizada

Lucas Santtana, Linn da Quebrada com Giovani Cidreira e Jalmy (Foto: Jeff | Divulgação | Jérome Witz)

2022 acabando e resolvi passar aqui com uma última lista para destacar 10 lançamentos dos últimos meses que merecem espaço na sua playlist. Tem uma variedade de sons que tenho trazido aqui neste ano: trap, MPB, Beatles em levada samba-reggae…

Giovani Cidreira feat Linn da Quebrada

Apresentando-se como um artista que explora suas múltiplas facetas, o cantor e compositor Giovani Cidreira nos mostra mais lado da sua versatilidade e lança seu novo single “Agora vai”, um feat com Linn da Quebrada.

A faixa, que tem a produção musical assinada por Iuri Rio Branco, é a primeira parceria musical entre o artista baiano e Linn da Quebrada, fruto de uma amizade que começou via redes sociais pouco antes dela entrar no Big Brother Brasil.

A composição, que é uma collab de Giovani com Felipe Castro, apresenta uma nova faceta artística e mergulha em uma sonoridade dançante, com forte presença de beats eletrônicos para versar sobre uma euforia coletiva em busca de novos tempos.

Lucas Santtana cantando Beatles

Lucas Santtana regravou a música “The Fool On The Hill”, de Paul McCartney assinada junto com John Lennon. A canção foi apresentada originalmente em 1967 no álbum dos Beatles “Magical Mystery Tour” e ganhou uma nova roupagem pelo cantor baiano.

Ele mistura vários ritmos, como o funaná de Cabo Verde, o samba do Rio de Janeiro e o samba-reggae da Bahia. A gravação ainda traz o feat com a cantora francesa Flore Benguigui, vocalista da banda L’Imperatrice.

Jalmy em Dendê e Dengo

O novo single de Jalmy surgiu pelo título: “é uma daquelas composições que já nasce com o nome e desse jogo de palavras é que nasceu a história”, conta o cantor e compositor sobre Dendê e Dengo.

A canção tem uma produção musical que cria uma atmosfera envolvente e dançante, que brinca com ritmos como Cumbia e Reggaeton, tudo isso mesclado à sonoridades baianas e uma letra inspirada no povo e na cidade de Salvador. Dendê e Dengo é uma composição de Jalmy e conta com a produção musical de Cuper.

Eloah Monteiro em nova fase

A liberdade feminina contra a repressão sofrida pelas mulheres é o tema de “Mais de 30”, o novo single de Eloah Monteiro. “Essa música tem o objetivo de gritar ainda mais alto nossas dores, para mais pessoas. Dar a oportunidade de despertar para outras mulheres adultas que por ventura estejam se deixando enfraquecer por quem não reconhece o tamanho que elas têm, tentando adoecê-las”, comenta a artista.

A sonoridade da faixa explora elementos eletrônicos e propõe uma MPB que flerta com um beat estilo trap. Além disso, é o trabalho que dá início a uma nova jornada, já que a compositora deixa a sua terra natal, Ilhéus, para viver na capital baiana, Salvador.

As “Cartas” em trap de VUTO

O trap tem ganhado cada vez mais espaço no mercado da música, principalmente entre o público jovem. Resultado da capacidade dos artistas do gênero de traduzir em rimas os anseios e desejos desse grupo. Na Bahia não é diferente, com uma forte cena de trap que vem ganhando espaço.

Um dos representantes é VUTO, que no seu novo single explora o trap com uma pegada afrobeat em versos que trazem uma perspectiva introspectiva, com reflexões sobre si, trabalho, alianças, anseios e desejos para o futuro.

A faixa saiu com um audiovisual produzido pela agência baiana Califórnia através do projeto Som na Caixa, que tem como objetivo potencializar vozes soteropolitanas que estão em ascensão.

