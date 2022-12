5 maneiras de consertar a câmera de história do Instagram que não está funcionando (2023)

Não é possível acessar o Instagram Story Camera? Você pode compartilhar instantaneamente fotos e vídeos em sua conta por meio de histórias do Instagram. Embora eles não permaneçam em sua conta por mais de 24 horas, é uma ótima maneira de compartilhar suas fotos e vídeos para que seus amigos e seguidores saibam o que está acontecendo em sua vida.

Para fazer upload de um story, basta acessar o Instagram e clicar em uma foto ou gravar um vídeo pela câmera do Instagram e fazer o upload como story. É fácil fazer upload de histórias do Instagram, mas muitos usuários acham exatamente o contrário.

Recentemente, os usuários relataram problemas com a câmera de histórias do Instagram. Muitas pessoas relataram que a Instagram Story Camera precisava ser consertada para eles e não conseguiam capturar fotos e vídeos para carregar no Instagram Story. Se você clicou neste artigo no resultado da pesquisa esperando encontrar maneiras de corrigir o Instagram Story Camera não está funcionandoentão você está no lugar certo.

Consertar Instagram Story Camera não funciona no Android e iPhone

Forçar encerramento do aplicativo do Instagram

A primeira etapa de solução de problemas com a qual você deve continuar é forçar o encerramento do aplicativo Instagram. Se o seu aplicativo continuar travando ou você encontrar alguns bugs no aplicativo, este método deve ajudar a corrigi-lo.

No Android

Abra a App Drawer e toque e segure o Instagram ícone do aplicativo.

Agora toque no EU botão para abrir Informações do aplicativo.

Na tela seguinte, toque em Forçar Parada/Forçar Encerrar botão.

Depois de concluído, inicie o aplicativo Instagram no seu telefone e verifique se você ainda enfrenta o mesmo problema.

No iOS

Deslize de baixo para cima na tela inicial e segure.

Agora, deslize o aplicativo do Instagram para cima na tela para forçar o encerramento.

Abra o aplicativo do Instagram novamente e você poderá carregar histórias do Instagram agora.

Dê permissão de câmera para o Instagram

Se a permissão da câmera para o aplicativo Instagram foi revogada, você também pode enfrentar esses problemas. Você deve habilitar a permissão da câmera para o aplicativo Instagram para usar o Instagram Story Camera. Se você estiver enfrentando problemas com a câmera do Instagram Story, verifique se você permitiu permissões de câmera para o Instagram e, se não, permita. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

No Android

Toque no segure o Instagram aplicativo na App Drawer e toque no eu ícone para abrir a Informações do aplicativo tela para Instagram.

a Aqui, toque no Permissões opção.

Veja se o Câmera está listado sob o Permitido seção ou Não permitido Seção. Se for no Permitido seção, isso significa que a permissão da câmera foi; senão não.

Se o Câmera está no Não permitido seção, toque nela.

Agora você terá três opções- Permitir apenas durante o uso do aplicativo O Instagram só pode acessar a câmera quando o aplicativo é aberto. Pergunte sempre- Você será perguntado todas as vezes se deseja permitir a permissão da câmera ou não. Negar- As permissões da câmera não serão dadas ao Instagram.

Toque em Permitir apenas durante o uso do aplicativo para habilitar as permissões da câmera para o Instagram. Se você quiser que o Instagram peça permissão para a câmera quando você abrir o aplicativo, toque em Pergunte sempre.

No iOS

Abra o Definições aplicativo em seu dispositivo iOS.

Aqui, procure e toque em Instagram.

Agora, desligue a alternância para o Câmera .

Uma vez feito isso, abra o aplicativo Instagram e veja se o problema ainda é enfrentado.

Limpar cache do Instagram

Os dados de cache são armazenados ao longo do tempo no dispositivo para melhorar a experiência do usuário. Isso é para garantir uma experiência suave e um melhor desempenho do aplicativo. Às vezes, esses dados de cache podem ser o motivo dos problemas com o aplicativo. Se o Instagram Story Camera não estiver funcionando, tente limpar o cache do aplicativo do Instagram e veja se o problema persiste. Isso pode ser feito seguindo as etapas que mencionamos abaixo-

No Android

Na App Drawer, toque e segure o Instagram aplicativo e, em seguida, toque em Informações do aplicativo (i) ícone.

No Informações do aplicativo tela, toque no Armazenar opção.

Aqui toque em Limpar cache para excluir os dados do cache.

No iOS

Você não pode excluir o cache de aplicativos em dispositivos iOS. Se você deseja excluir o Cache do Instagram no seu iPhone ou iPad, não há como fazer isso. Você pode reinstalar o aplicativo Instagram se quiser limpar o cache do Instagram.

Você também pode enfrentar esse problema devido ao aplicativo Instagram desatualizado. Aplicativos desatualizados podem ter bugs que podem causar esses problemas. Para corrigir o problema, você terá que atualizar o aplicativo do Instagram para a versão mais recente. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Loja de jogos (no seu dispositivo Android) ou Apple Store (no seu dispositivo iOS).

Aqui procure por Instagram e toque na primeira opção.

Se alguma atualização estiver disponível, você terá a opção de atualizá-la.

Toque em Atualizar para atualizar o aplicativo.

Uma vez feito isso, abra o Instagram no seu dispositivo e veja se você ainda enfrenta o problema.

Reinstale o aplicativo do Instagram

Por fim, se você ainda enfrentar o problema mesmo após seguir as etapas acima, sugerimos que reinstale o aplicativo Instagram. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Toque e segure o ícone do aplicativo Instagram e, em seguida, Desinstalar/Excluir para excluir o aplicativo.

Agora, abra a loja de aplicativos (App Store ou Play Store) em seu telefone/tablet.

Aqui, procure o Instagram aplicativo e faça o download.

Agora, abra o aplicativo e faça login com sua conta.

Conclusão

Enfrentar problemas enquanto compartilhando histórias do Instagram através da câmera do Instagram? Listamos várias etapas de solução de problemas no artigo acima para ajudar a corrigir o problema do Instagram Story Camera. Esperamos que você encontre a solução para o problema que está enfrentando neste artigo. Se este artigo ajudou você a resolver o problema, informe-nos no comentário abaixo.

