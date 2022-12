5 maneiras de consertar a luz vermelha do purificador de ar Levoit não desliga (2023)

A Levoit é a marca líder mundial em relação preço/desempenho. Muitos purificadores de ar Levoit eliminam poluentes internos, como poeira, pólen, fumaça, mofo e assim por diante, assim como os purificadores de ar premium. Ao contrário de outras marcas premium, a Levoit não se anuncia como tal.

O design aconchegante e econômico da marca e as especificações robustas o tornam uma excelente opção de purificador de ar. Mas, ele tem alguns defeitos de fabricação, pois muitos usuários reclamam que a luz vermelha do purificador de ar Levoit não apaga porque eles não o estão usando corretamente.

Então, essa é a razão pela qual decidimos trazer este guia. Aqui você aprenderá sobre algumas correções incríveis que certamente o ajudarão a resolver o problema. Portanto, vamos começar com as correções:

O que é uma luz vermelha em um purificador de ar Levoit indica?

A luz vermelha de um purificador de ar pode ter usos diferentes, mas na maioria dos casos indica que você precisa limpar o purificador de ar ou está demorando muito. Você pode nem sempre saber quando há um problema com seu purificador de ar sem a luz vermelha, pois, por exemplo, um purificador de ar HEPA silencioso nem sempre pode produzir sons mais altos para indicar um problema.

Corrigir a luz vermelha do purificador de ar Levoit não desliga

Se você possui um purificador de ar Levoit e descobre que a luz vermelha não apaga mesmo quando você faz o possível para fazê-lo, verifique essas correções. Então, vamos verificar as correções de solução de problemas necessárias para isso:

Mova o purificador

Os purificadores de ar Levoit mostram uma luz vermelha quando não estão funcionando corretamente. Isso pode indicar níveis extremamente altos de poluentes atmosféricos na atmosfera. A luz vermelha indicará que seu purificador de ar está tendo problemas para purificar a fumaça, por exemplo, se você mora perto de um incêndio florestal.

Se o seu purificador de ar não estiver funcionando em todos os cômodos, tente movê-lo para diferentes cômodos da casa, pois alguns cômodos são menos poluídos do que outros.

No caso de um grande espaço bastante poluído, você pode achar que um grande purificador de ar é a melhor solução. No entanto, se você pretende usar o purificador de ar em uma sala grande, deve conhecer seu consumo de energia.

Verifique o filtro de ar do purificador de ar Levoit

Se o filtro de ar em um purificador de ar estiver entupido e precisar de limpeza ou substituição, o purificador de ar emitirá uma luz vermelha. Abra a carcaça do purificador de ar e inspecione o filtro para solução de problemas.

Ele precisará ser limpo ou substituído se parecer excepcionalmente sujo ou entupido. Os filtros HEPA devem ser substituídos a cada seis meses a um ano para manter sua eficácia.

Se você usar um purificador de ar com filtro lavável, limpe os filtros eletrostáticos e de carvão ativado pelo menos uma vez por mês com água corrente suave e um pano de microfibra. Portanto, você não precisará se preocupar com o fato de seu purificador de ar prejudicá-lo.

Quando o filtro do purificador de ar precisar ser trocado ou limpo, uma luz vermelha será exibida, mas uma luz laranja será exibida quando o filtro estiver chegando ao fim de sua vida útil. Se você não trocar o filtro do purificador de ar, deve estar preparado para o que pode acontecer se o filtro estiver sujo.

Reiniciar o purificador de ar Levoit

O filtro de ar pode não filtrar mais o ar adequadamente e mostrar que a luz vermelha não desligará se for usado em um ambiente com forte poluição. Trocar os filtros não é problema, mesmo que o botão de reinicialização do filtro não esteja aceso. A reinicialização forçada do filtro é tão simples quanto seguir estas etapas:

É hora de substituir os filtros de ar.

Segure o filtro Redefinir botão por três segundos enquanto o purificador de ar está em espera. Ele acenderá quando o botão de reinicialização do filtro for pressionado.

Agora você verá um botão de reinicialização do filtro que será desligado quando você o pressionar e segurar por três segundos. A redefinição agora está concluída.

Caso precise de ajuda, não hesite em entrar em contato com a equipe de suporte da Levoit.

Limpe o filtro HEPA em um purificador de ar Levoit

Agora, caso você ainda esteja recebendo a luz vermelha do purificador de ar Levoit, você deve executar estas etapas para limpar o filtro HEPA:

Certifique-se de que seu purificador de ar esteja desconectado.

É melhor limpar o exterior da unidade com um pano macio e seco. Você também pode usar um pano úmido, se necessário, e secar a unidade o mais rápido possível. Portanto, você não deve usar agentes de limpeza ou produtos químicos abrasivos ou inflamáveis.

Manter o pré-filtro limpo prolongará a vida útil do filtro e aumentará sua eficiência. Certifique-se de que o pré-filtro esteja limpo, escovando-o. Depois disso, pode ser enxaguado com água limpa, embora essa etapa não seja necessária.

É muito importante garantir que o pré-filtro esteja completamente seco antes de usá-lo para evitar danos à umidade no filtro HEPA.

A limpeza do filtro combinado HEPA pode enviar poluentes de volta ao ar, causando danos permanentes a ele. Certifique-se de que apenas o pré-filtro precisa ser limpo.

Algumas Perguntas Frequentes

Os purificadores de ar Levoit são seguros para deixar ligado o tempo todo?

Não há problema em deixar o purificador de ar funcionando o dia todo. No entanto, para economizar energia, você só deve operar o purificador de ar por meia hora na velocidade máxima nas áreas mais poluídas. Pode então ser definido para o modo automático.

Preciso trocar o filtro?

Você deve ter em mente que os purificadores de ar vêm com filtros. Eles devem ser trocados regularmente (a cada seis meses, no mínimo). Se você mora e opera a unidade em uma área altamente poluída, o filtro precisa ser substituído com mais frequência.

Você deve conseguir ver a luz indicadora no filtro quando ele precisar ser trocado. Uma vez que a luz indicadora apareça, isso não indica necessariamente que você deve substituí-la imediatamente. É apenas a primeira indicação de que um procedimento como esse é necessário.

Da mesa do autor

Então, é assim que você pode corrigir facilmente se a luz vermelha do Levoit Purifier não desligar. Esperamos que os métodos de solução de problemas discutidos anteriormente neste artigo tenham ajudado você. Enquanto isso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

