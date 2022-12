5 maneiras de consertar os fones de ouvido sem fio Bose SoundSport que não ligam (2023)

Os fones de ouvido Bose SoundSport não ligam? Enfrentar esses problemas pode arruinar sua sessão de treino ou seu humor para ouvir música suave. Os fones de ouvido Bose SoundSport são um dos melhores em sua faixa e ninguém espera enfrentar esses problemas com eles.

Existem vários motivos que podem ser os motivos pelos quais os fones de ouvido Bose SoundSport não giram. Você pode encontrar esse problema devido a uma bateria descarregada, falha técnica/grande ou firmware desatualizado.

Consertar fones de ouvido sem fio Bose SoundSport não ligando

Nada para se preocupar; listamos várias etapas de solução de problemas para corrigir o fone de ouvido Bose Wireless não ligando. Leia adiante para saber mais-

Verifique a temperatura do seu fone de ouvido

Este é um motivo menor por trás desse problema, mas você pode enfrentá-lo devido à temperatura instável. Isso geralmente acontece quando você usa o fone de ouvido ao ar livre por muito tempo.

Se os fones de ouvido SoundSport não estiverem ligando, leve-os para dentro e deixe-os por 10 a 15 minutos. Isso estabilizará a temperatura e você poderá ligar os fones de ouvido.

Carregando seu fone de ouvido

Uma bateria descarregada é o motivo mais comum para enfrentar esse problema. Se você está usando o fone de ouvido há muito tempo e se esqueceu de carregá-lo, é provável que a bateria tenha acabado e é por isso que o fone de ouvido não está ligando.

Carregue o fone de ouvido até o máximo e, em seguida, ligue o fone de ouvido. Mas e se o fone de ouvido não estiver carregando? Se esse for o problema, siga as etapas abaixo:

Reinsira o cabo e verifique se você pode carregar o fone de ouvido ou não

Verifique se há poeira e sujeira na porta. Se houver sujeira na porta, limpe-a e tente carregar o dispositivo.

Substitua o cabo de carregamento e verifique se você pode carregar o telefone.

Se seus fones de ouvido Bose SoundSport ainda não estiverem, pode ser devido a um defeito no hardware. Você pode levar os fones de ouvido para o centro de serviço e verificá-los.

Firmware desatualizado também pode fazer com que seus fones de ouvido Bose SoundSport não liguem. Você pode atualizar o firmware dos fones de ouvido para corrigir o problema. Abaixo estão as etapas para atualizar o firmware dos fones de ouvido-

Em primeiro lugar, baixe o Bose Updater no seu PC. Você pode clicar neste link para a página de download e baixe o atualizador de lá.

Depois de baixar o atualizador Bose, instale-o no seu PC.

Conecte seus fones de ouvido ao seu PC usando o cabo USB.

Depois de concluído, inicie o atualizador no seu PC.

O atualizador procurará atualizações de firmware disponíveis para seus fones de ouvido.

Baixe e instale a atualização de firmware disponível e verifique se o problema ainda é enfrentado.

Redefina seus fones de ouvido

Redefinir seus fones de ouvido atualizará o firmware do dispositivo. Isso reverterá todas as configurações para o padrão de fábrica e corrigirá quaisquer problemas que você tenha enfrentado. Você pode redefinir seus fones de ouvido Bose SoundSport seguindo as etapas abaixo:

Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento.

Agora, ejete os fones de ouvido do estojo de carregamento após alguns segundos.

Agora, coloque-os em espera por um ou dois minutos.

Reinicie os fones de ouvido agora.

Isso redefinirá os fones de ouvido SoundSport. Depois de terminar, verifique se os fones de ouvido estão ligando.

Entre em contato com o suporte ao cliente da Bose se o problema ainda precisar ser resolvido. O problema geralmente está relacionado ao hardware e não pode ser corrigido pelo usuário final. Entre em contato com o atendimento ao cliente e explique a eles o problema que você está enfrentando. Eles irão orientá-lo sobre o que pode ser feito para corrigir esse problema. Para entrar em contato com o atendimento ao cliente, siga as etapas abaixo-

Clique aqui link para ir para a página de serviço dos fones de ouvido Bose.

Aqui você será solicitado a inserir o código do fone de ouvido de 4 dígitos. Você pode inserir o código do fone de ouvido de 4 dígitos ou o número de série.

Depois de inserir o código, clique em Enviar.

Agora, siga as instruções na tela para fazer uma consulta sobre seu produto e obter uma maneira de corrigir o problema.

Palavras Finais

é isso com isso guia para corrigir fones de ouvido Bose SoundSport não ligando. As etapas acima devem ajudar a corrigir o problema que você está enfrentando com os fones de ouvido Bose. Se seus fones de ouvido estiverem na garantia, entrar em contato com o centro de serviços seria uma opção melhor. O centro de serviço fornecerá uma solução para o problema ou substituirá seus fones de ouvido se estiverem com defeito.

GUIAS RELACIONADOS: