5 maneiras de corrigir 0x887A0005 em Modern Warfare 2 (2023)

Enfrentar erros quando você quer jogar seu jogo favorito é frustrante. Jogadores relataram ter enfrentado 0x887A0005 erro em COD:MW2. Como Modern Warfare 2 é um jogo recém-lançado, encontrar erros e bugs é bastante comum, principalmente durante a fase inicial do lançamento. O erro 0x887A0005 é um erro comum relatado pelos usuários no Modern Warfare 2. Quando esse erro é encontrado, ele é seguido por uma mensagem:

‘O aplicativo parou de funcionar inesperadamente. Código de erro 0x887a0005.‘

Este código de erro ocorre quando os arquivos do jogo desaparecem ou são corrompidos. Outro motivo por trás desse erro é um problema com o driver gráfico.

Como corrigir 0x887A0005 em Modern Warfare 2

Felizmente, existem algumas soluções alternativas que você segue para corrigir esse erro; vamos discutir o que são.

Um dos motivos mais comuns para enfrentar o Código de erro 0x887a0005 é o problema do driver da placa gráfica. Se você encontrar esse problema ao tentar iniciar o jogo, o. Recomendamos que você atualize sua placa gráfica. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + eu chave para abrir o Definições aplicativo no seu PC.

Aqui na barra lateral esquerda, clique em Atualização do Windows.

Agora no lado direito, clique em Opções avançadas.

Clique em Atualizações Opcionais e depois Atualizações de drivers.

Aqui, verifique se a atualização do driver gráfico está disponível ou não.

Selecione a atualização do driver gráfico e instale-o no seu PC.

Uma vez feito isso, reinicie o seu PC e execute o jogo novamente.

Isso provavelmente corrigirá o problema.

Outra maneira de atualizar o driver é ir para a página de download do fabricante da sua placa gráfica. AMD, nvidiaou Intel. Aqui, selecione o modelo da sua placa gráfica e baixe o arquivo de atualização mais recente. Você pode então instalá-lo em seu PC.

Reinstale o driver gráfico

Se o problema ocorrer devido ao driver da placa gráfica, a reinstalação do driver gráfico deve funcionar para você. Isso atualizará seu driver com uma nova instalação e corrigirá o erro 0x887a0005 no Modern Warfare 2 causado pelo driver gráfico. Para reinstalar o driver gráfico, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + X combinação de teclas. Agora, no menu que se abre, clique em Gerenciador de Dispositivos.

Agora, expanda a Adaptadores de vídeo seção no Gerenciador de dispositivos clicando duas vezes nela.

a Você verá a placa gráfica no seu PC.

Observação – Geralmente, haverá uma placa gráfica listada aqui, mas se o seu sistema tiver uma placa gráfica integrada e dedicada, haverá duas placas gráficas listadas aqui.

Clique com o botão direito do mouse na placa gráfica e clique em Desinstalar dispositivo.

Você receberá um prompt de confirmação solicitando que você confirme a desinstalação do driver; Clique em Desinstalar.

Feito isso, reinicie o seu PC e o driver será reinstalado no seu dispositivo.

Reparar arquivos do jogo

Como discutimos anteriormente, o problema também pode ser encontrado devido a arquivos de jogo corrompidos ou ausentes. Nesses casos, reparar os arquivos do jogo ajudará a corrigir o problema. Quando você opta por reparar os arquivos do jogo, o cliente do jogo verifica o diretório do jogo em busca de arquivos ausentes ou corrompidos e os substitui pelos arquivos apropriados para que o problema não seja mais encontrado. Quer esteja jogando no Steam no Battle.net, você poderá reparar os arquivos do jogo seguindo as etapas abaixo:

No vapor

Para reparar os arquivos do jogo no Steam, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas chave, procure por Vapor no Menu Iniciar e abra-o.

Na janela do Steam, vá para o Biblioteca.

Agora, clique com o botão direito em Guerra Moderna 2 e, no menu de contexto, clique em Propriedades.

No Propriedades janela, vá para os arquivos locais aba.

Aqui clique no Verifique a integridade dos arquivos do jogo opção.

Aguarde até que o processo seja concluído. Feito isso, feche o Steam e reinicie o seu PC.

Verifique se o problema ainda é enfrentado ou não.

No Battle.net

Para reparar os arquivos do jogo no Battle.net, siga os passos abaixo –

Abra o Menu Iniciar no seu PC e procure o Battle.net cliente. Clique na primeira opção que aparece para abri-lo.

Aqui, clique em Guerra Moderna 2.

Agora clique no ícone de engrenagem e depois em Escanear e reparar.

Para iniciar a verificação de arquivos problemáticos, clique em Iniciar digitalização.

Aguarde a conclusão do processo e reinicie o PC.

Agora você não deve mais encontrar o erro 0x887a0005 em Modern Warfare 2.

Bugs no jogo também podem causar o erro 0x887a0005 em Modern Warfare 2. Esses bugs geralmente são corrigidos em atualizações de patch lançadas por desenvolvedores de jogos. Se você enfrentou esse erro, atualize o jogo para a versão mais recente.

No vapor

Para atualizar o jogo no Steam, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas chave, procure por Vapor cliente e abra-o.

Aqui vá para o Biblioteca e clique em Guerra Moderna 2 da barra lateral esquerda.

Isso irá procurar automaticamente por quaisquer atualizações disponíveis.

Você terá a opção de atualizar se houver alguma atualização disponível. Clique em Atualizar para atualizar o jogo.

Aguarde o download dos arquivos.

Assim que o jogo for atualizado, feche o cliente Steam e reinicie o seu PC.

Agora abra o Steam novamente e tente jogar.

No Battle.net

Para atualizar o jogo no Battle.net, siga os passos abaixo:

Em primeiro lugar, abra o Battle.net (Nevasca) lançador no seu PC.

Agora, vá para Definições e depois Instalação/atualização do jogo.

Agora clique em Aplique as atualizações mais recentes e baixe dados de patches futuros para jogos jogados recentemente.

Clique em Feito e reinicie o iniciador do jogo.

Depois de concluído, o jogo será atualizado automaticamente e você não deve enfrentar esse problema.

Desligue o efeito de paralaxe

Muitos usuários disseram que desativar o Efeito Parallax funcionou para eles na correção do problema. Você pode desativar esse recurso seguindo as etapas abaixo-

Abrir Guerra Moderna 2 e vá para as configurações cardápio.

Aqui em baixo Interface procure Efeito Paralaxe .

Desligue a alternância para o efeito de paralaxe, e tente jogar o jogo novamente.

Conclusão

Acima estão algumas soluções de problemas etapas para corrigir o erro 0x887a0005 em Modern Warfare 2. Se você está enfrentando esse problema e não consegue jogar, este guia o ajudará a corrigi-lo.

GUIAS RELACIONADOS: