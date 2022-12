5 maneiras de corrigir a luz vermelha da CPU em uma placa-mãe (2023)

A placa-mãe é o componente mais importante de um computador. Muito menos um computador, mesmo todos os dispositivos eletrônicos que vemos, há uma placa-mãe nele. No caso de dispositivos inteligentes, há até uma placa-filha junto com uma placa-mãe para servir a propósitos adicionais. No entanto, se acontecer de você ver uma luz vermelha da CPU piscando na placa-mãe, você pode se preocupar. Como resultado, aqui está um guia para ajudá-lo a entender e corrigir a luz vermelha da CPU na placa-mãe.

O que significa a luz vermelha da CPU na placa-mãe?

Muitas pessoas ficam preocupadas quando veem a luz vermelha na placa-mãe, e a maioria assume que tem algo a ver com a CPU, que eles não colocaram a CPU corretamente ou algo parecido. No entanto, em nossa experiência, esse raramente é o caso e, na maioria das vezes, o problema está em outros componentes que estão com defeito ou não foram colocados/conectados corretamente.

Quando uma luz vermelha sólida ilumina a placa-mãe, geralmente é porque a placa falhou ao inicializar corretamente e precisa ser substituída ou porque um componente não está conectado corretamente. Pode haver problemas de inicialização ou outros problemas com o sistema.

Portanto, continue lendo este guia e tente as correções que sugerimos, pois elas geralmente resolvem qualquer problema. Entre em contato com o suporte técnico para ajudar a determinar se há um problema de hardware e resolver quaisquer possíveis conflitos de garantia se as soluções sugeridas não funcionarem ou se você não se sentir confiante para tentar por conta própria.

Se sua placa-mãe tiver uma etiqueta dizendo “CPU” com uma luz vermelha acima ou abaixo dela, pode ser um problema com o processador; caso contrário, é provável que seja um problema com outro componente; neste caso, tente as outras correções que mencionamos depois de tentar as que mencionamos abaixo, que são específicas da CPU.

O que fazer se minha CPU mostrar uma luz vermelha?

Se sua placa-mãe está mostrando uma luz vermelha com uma etiqueta de CPU, aqui estão algumas coisas que você deve tentar consertar:

Verifique o cooler do processador. Pode não estar instalado corretamente. Retire seu cooler, mova-o, remova o plugue e instale-o corretamente. Você também pode perceber que não está se movendo. Nesse caso, é quase certo que seu cooler está com defeito. A CPU está conectada ao soquete de energia sob o cooler da CPU. Se você já tentou remover o cooler do processador, remova o processador também e tente adicionar um pouco de pasta térmica e conecte-o novamente. Seu PC deve funcionar e a luz vermelha deve parar. Se você suspeitar de um módulo de RAM com defeito, poderá testá-lo removendo um módulo de cada vez e inicializando com apenas um stick conectado e, em seguida, reconectando o módulo removido. Problemas de RAM, que não estão diretamente relacionados à CPU, no entanto, se manifestam como tal. Se você estiver usando 2 módulos de RAM e ainda conseguir inicializar com 1, isso indica: O outro pente de RAM está com defeito. A 2ª RAM não foi conectada corretamente. Você está usando uma RAM incompatível. Por exemplo – usando DDR4 em vez de DDR3. A fonte de alimentação não consegue ligar todos os seus componentes. Se você tiver uma placa de vídeo pesada, vários módulos de RAM e também um processador poderoso, verifique se sua fonte de alimentação é capaz de fornecer energia suficiente ao sistema. Se não tiver certeza, desconecte sua placa gráfica e verifique se a luz VERMELHA se apagou. Se os itens acima não ajudarem, remova a CPU e verifique se há algum pino torto. Se houver um pino torto, entre em contato com o centro de suporte do seu processador e visite o centro de atendimento ao cliente.

Como corrigir a luz vermelha da CPU em uma placa-mãe

Existem algumas coisas que você pode fazer para diagnosticar e corrigir o problema se sua placa-mãe simplesmente piscar uma luz vermelha e tiver etiquetas para identificar exatamente qual componente está com defeito.

A primeira coisa a fazer ao solucionar problemas de um computador é descobrir que tipo de problema foi detectado na inicialização, como falha na fonte de alimentação, erro de memória, problema no ventilador etc.

Correção 1: comece com o básico

Para o básico, você deve tentar reiniciar seu PC diretamente usando o botão liga/desliga na placa-mãe. Como você está vendo a luz vermelha da placa-mãe, isso significa que você já abriu o PC.

Se você estiver usando uma CPU AMD, retire o cooler e limpe as ventoinhas e verifique se o problema foi resolvido. Além disso, verifique se há superaquecimento. Se você já fez overclock em sua CPU, certifique-se de que ela está fria agora para ligar o PC e verificar.

Se você estiver usando uma CPU Intel, é provável que sua pasta térmica tenha secado ou as ventoinhas estejam posicionadas incorretamente. Depois de verificar o cooler da CPU, verifique se a CPU está alinhada corretamente e se as travas estão seguras. Caso isso não ajude, passe para a próxima correção.

Correção 2: faça uma verificação de falha de RAM

Se você não tem certeza do que aconteceu com sua placa-mãe, é sempre uma boa opção verificar a memória RAM. A memória de acesso aleatório é a parte mais importante de um PC depois do processador. Portanto, é muito importante que estejam funcionando corretamente.

Se você tiver dois módulos de RAM, retire 1 e tente reiniciar o PC para verificar se a luz vermelha ainda está acesa. No entanto, se você tiver apenas uma RAM instalada, poderá removê-la, limpá-la com álcool isopropílico e colocá-la novamente para verificação. Se o seu PC estiver funcionando bem com 1 RAM, verifique se a outra RAM está com defeito e você precisa substituí-la.

Agora, se ambas as RAMs estiverem em boas condições e você ainda estiver vendo a luz vermelha na placa-mãe, passe para a próxima correção.

Correção 3: Certifique-se de que sua PSU é competente

É possível que sua fonte de alimentação não consiga fornecer energia corretamente devido à sua capacidade. Como resultado, você precisa verificar seus componentes e o PSU para ver se é adequado.

Nesse caso, você pode tentar remover a placa gráfica porque é a que consome mais energia. Depois de remover a placa gráfica, tente ligar o PC e verifique se a luz vermelha está aparecendo.

Caso contrário, você precisa comprar uma nova fonte de alimentação e conectar tudo para verificar. Se isso não ajudou você, provavelmente há algo mais. Passe para a próxima correção.

Correção 4: redefinir e limpar o CMOS

Ao abrir a placa-mãe, você poderá ver a célula de bateria prateada nela. Esta bateria é conhecida como bateria CMOS. CMOS significa semicondutor de óxido de metal complementar. Esta bateria é responsável por manter seu PC e seus diversos equipamentos funcionais.

Para redefinir e limpar o CMOS, você pode comprar uma bateria nova. O número do modelo é CR2032. Esta bateria está amplamente disponível em todos os lugares. No entanto, se a bateria estiver em boas condições, você pode removê-la e conectá-la novamente após 5 minutos e verificar se tudo está funcionando bem. Novamente, se isso não ajudou você, tente a próxima correção.

Correção 5: Remova e verifique o processador

É improvável que todas as correções mencionadas não tenham ajudado você até agora. Agora que esta é a última correção, sugerimos que você remova o cooler da CPU novamente e desconecte o processador.

Pegue uma lupa e dê uma olhada em todos os pinos da CPU. Há uma grande possibilidade de que um ou dois dos pinos da CPU tenham dobrado. Depois de olhar mais de perto, se você perceber isso, entre em contato imediatamente com o centro de serviço da sua CPU e leve-o para que eles possam consertar isso.

Em nossa experiência, os pinos da CPU podem ser reparados em alguns casos, mas provavelmente não são cobertos pela garantia. Isso ocorre porque o dano do pino da CPU é puramente maltratado e você está olhando para uma conta alta, provavelmente uma nova CPU.

A luz vermelha significa que sua placa-mãe está morrendo?

Em primeiro lugar, se a luz vermelha estiver marcada como a luz da CPU, pode não ser um sinal de que sua placa-mãe está morrendo. No entanto, se tudo estiver bem, até mesmo a CPU, mas sua placa-mãe ainda estiver exibindo a luz, isso certamente significa que sua placa-mãe está com problemas.

Se sua placa-mãe estiver apresentando sinais de falha ou falha, a melhor maneira de diagnosticar o problema é usar os métodos descritos neste artigo. Se você tiver problemas para inicializar, remova todos os periféricos desnecessários da placa.

Se o computador ainda não inicializar ou POST, é quase certo que o problema está na placa-mãe ou na fonte de alimentação. É a fonte de alimentação, quase sempre. No entanto, mesmo depois de substituir a fonte de alimentação, o computador não inicializa quando a placa-mãe está com defeito.

Danos à placa, como conectores, transistores e outros componentes queimados ou defeituosos, podem ocasionalmente ser detectados. Por outro lado, uma placa que foi morta por um choque estático não mostra sinais de danos.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como consertar a luz vermelha da CPU na placa-mãe. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Infelizmente, se nenhuma das opções acima funcionar, verifique novamente se você fez tudo exatamente como descrito e tente desconectar e reconectar cada componente para ver se a luz vermelha se apaga.

Nesse caso, convém entrar em contato com um profissional de TI local para obter assistência antes de desistir do dispositivo. Sem ter que enviá-lo para reparos, eles podem descobrir o que está errado e consertá-lo no local.

GUIAS RELACIONADOS: