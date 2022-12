5 maneiras de corrigir o erro de falha na verificação de status da rede Elden Ring 2023

Aclamado pela crítica e duas vezes vencedor do prêmio de melhor jogo do ano, Elden Ring tem seus próprios problemas. Um desses problemas é a falha na verificação do status da rede. Todos os meses, Elden Ring continua a lançar atualizações e hotfixes para resolver os problemas em andamento, mas parece que algo não está indo conforme o planejado pela FromSoftware. Por outro lado, temos que continuar ajudando os jogadores que sofrem de problemas como o erro de falha na verificação do status da rede em Elden Ring.

Elden Ring teve vários problemas, seja o multijogador não funcionando ou incapaz de convocar o erro do cooperador; sempre ajudamos os usuários. E desta vez, não é diferente. Portanto, preste atenção enquanto começamos a corrigir esse problema de falha na verificação do status da rede.

O que é o erro de falha na verificação do status da rede?

O erro de falha na verificação do status da rede geralmente aparece quando o jogo não consegue se conectar ao servidor. Os servidores do jogo estão sobrecarregados ou o jogo está com problemas devido a arquivos corrompidos e atualizações pendentes. Seja qual for o problema do seu jogo, ajudaremos você a corrigi-lo aqui neste guia.

Como corrigir o erro de falha na verificação de status da rede Elden Ring

Aqui listamos seis correções para resolver completamente o problema de falha na verificação do status da rede no Elden Ring. Recomendamos que você siga todas as correções passo a passo e não pule nenhuma. Dito isso, vamos começar.

Correção 1: verifique se há problemas no servidor Elden Ring

Elden Ring, como a maioria dos outros jogos, funciona online usando servidores. Esses servidores ajudam a conectar os jogadores ao jogo. No entanto, quando esses servidores não podem se juntar aos jogadores, os usuários podem enfrentar uma falha na verificação do status da rede.

Como o nome sugere, a verificação do status da rede falhou significa que a verificação da rede falhou. Portanto, é provável que aconteça se o servidor estiver inoperante.

Se você não conhece a situação, você pode visitar Conta oficial do Twitter de Elden Ring para verificar se eles atualizaram alguma coisa. Você também pode visitar o Reddit oficial do jogo, onde os usuários atualizam tudo o que enfrentam durante o jogo. Se você perceber que não há nada e todos estão jogando sem problemas, passe para a próxima correção.

Correção 2: verifique sua conexão com a Internet

Na maioria dos casos, vimos que há um problema com a conexão com a Internet ou com a velocidade da Internet. Lembre-se, Elden Ring precisa de uma velocidade contínua de pelo menos 5 Mbps para funcionar bem em seu hardware.

Sabemos que o conteúdo do jogo já está baixado no seu sistema, mas você precisa de uma conexão estável com a internet para que tudo carregue perfeitamente. Se você já possui uma conexão de internet estável, mas está enfrentando problemas, aqui estão algumas dicas para verificar a velocidade da internet.

De qualquer forma, se você estiver usando uma conexão WiFi, tente mudar para uma conexão com fio usando RJ45 porque uma conexão com fio é mais rápida em comparação com a sem fio. Se você estiver tendo problemas com seu roteador, reinicie-o usando um alfinete para furar seu pequeno orifício. Você também pode usar seu ponto de acesso móvel para verificar se as coisas melhoram.

Lembre-se, sempre que tentar trocar de internet, você deve sempre reiniciar o jogo para que as alterações sejam efetivadas. Se a conexão com a Internet for boa e você ainda estiver enfrentando o erro de falha na verificação do status da rede, passe para a próxima correção.

Correção 3: verifique a integridade dos arquivos do jogo

Quase todo proprietário de PC sabe que não demora muito para que os arquivos do jogo sejam corrompidos. Além disso, para um jogo online como Elden Ring, ter um arquivo de jogo corrompido traz muitos problemas, incluindo falha na verificação do status da rede.

Como resultado, para corrigir esses arquivos corrompidos, o próprio Steam fornece uma solução conhecida como verificação da integridade dos arquivos do jogo. Agora, para fazer isso, siga estas etapas:

Inicie o Steam e vá para Biblioteca. Agora, clique com o botão direito do mouse em Elden Ring e clique em Propriedades. Depois disso, clique em Ficheiros locais. Agora clique em Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Deixe o processo completo. Esse processo geralmente leva 30 minutos, mas dependendo da velocidade da sua internet, pode demorar um pouco. Quando a verificação de integridade estiver concluída, você pode continuar jogando Elden Ring e verificar se a verificação de rede falhou ou não. Se sim, siga com a próxima correção.

Elden Ring é realmente um jogo muito popular. E os desenvolvedores estão regularmente à beira de tornar o jogo quase perfeito. Mas mesmo após testes regulares, alguns erros aparecem e causam problemas. Como resultado, a Elden Ring lança correções regulares de bugs por meio de hot patches para corrigir problemas contínuos.

É possível que você não atualize seu jogo há muito tempo e continue jogando. Portanto, você precisa atualizar seu jogo e verificar se está tendo algum problema. Siga estas etapas simples para atualizar seu jogo:

Inicie o Steam e clique em Biblioteca no topo da janela. Agora, encontre Elden Ring na lista de jogos instalados e clique nele. Agora, clique com o botão direito do mouse em Elden Ring e clique em Propriedades. Na janela de propriedades, selecione Atualizações. Se houver uma atualização, você verá Update Queued escrito lá. Clique em Retomar. Agora certifique-se de clicar em Sempre mantenha este jogo atualizado. Caso não haja atualizações, mas você deseja instalar uma atualização de Beta ou Alpha, deverá clicar na guia Betas e selecionar sua preferência.

Caso você queira atualizar o jogo agora mesmo, clique em Verify Integrity of Game files. Ele verificará os arquivos e os atualizará imediatamente.

Depois que as atualizações forem instaladas, execute o Elden Ring e verifique se o problema persiste. Já deve ter ido embora. Se o seu problema não for resolvido, você deve recorrer aos desenvolvedores.

Correção 5: crie um ticket de suporte

Se nenhuma das correções acima funcionou para você, você precisa entrar em contato com a equipe de suporte para sua ajuda final. Isso ocorre porque não há problema do seu lado, mas com sua conta. E apenas a Bandai Namco pode ajudá-lo a corrigir esse problema. Como resultado, criar um tíquete de suporte é a melhor opção. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Acesse este site. Agora entre usando sua conta Elden Ring. Role para baixo e clique em Enviar um ticket. Na próxima etapa, selecione seu país e região e digite seu problema. Por fim, clique em Enviar.

A Bandai Namco responderá à sua pergunta em 24 horas e os oficiais o ajudarão a colocar seu jogo nos trilhos. Depois que tudo estiver pronto, você pode vir até nós e nos contar o que eles disseram, e nós o adicionaremos à nossa lista de correções.

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir o problema de falha na verificação de status da rede Elden Ring. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Também ajudamos muitos usuários a corrigir problemas de gagueira e atraso com o Elden Ring, portanto, verifique isso também.

