5 maneiras de corrigir o erro gws_rd=ssl no Google (2023)

O Google é o mecanismo de pesquisa mais popular há muito tempo e sua popularidade parece crescer ainda mais. O Google implementa novas regras e protocolos todos os dias. O gws_rd=ssl é um desses protocolos que impede os usuários de abrir um site que não tenha SSL.

Para o leigo, o SSL oferece um ambiente seguro aos visitantes e até aos navegadores. O SSL não é uma sensação de segurança para os visitantes, mas na verdade o torna infalível. Se o SSL estiver lá, os usuários não serão enganados ou enganados para fazer ou clicar em outra coisa. Bem, com isso dito, aqui está um guia para ajudar os usuários a entender ?gws_rd=ssl no Google e como eles podem corrigi-lo.

O que é gws_rd=ssl no Google?

Como já mencionado, o Google implementa novos protocolos todos os dias, e o SSL é um deles. SSL significa Secure Sockets Layer. O SSL fornece um ambiente seguro para os usuários que visitam um site. E se esse site oferece opções de pagamento, o SSL torna-se extremamente necessário.

Como o Google toma medidas de segurança rígidas, se um site não tiver a proteção SSL habilitada, você não poderá visitá-lo e o erro gws_rd=ssl será exibido.

Os navegadores funcionam em dois tipos de URLs, HTTP e HTTPS. HTTP significa Hyper Text Transfer Protocol e HTTPS significa Hyper Text Transfer Protocol Secure. Este seguro significa que o site tem segurança SSL.

Caso uma URL não tenha HTTPS, você será redirecionado para a versão HTTPS desse site. A string ‘gws rd=ssl’ pode ser encontrada na barra de endereços do site redirecionado. Este é o endereço da web (URL) que ele usará para encaminhar o usuário para a página de destino.

Ainda havia sites que não haviam atualizado seu URL principal. Também é possível que usuários comuns como nós não saibam da atualização. Os usuários da Internet são redirecionados automaticamente para a versão segura “HTTPS” do site para sua própria conveniência. Você pode salvar o endereço do site para não ter que voltar ao mecanismo de pesquisa e digitá-lo novamente.

Como corrigir o erro ?gws_rd=ssl no Google em 2023

A partir de julho de 2018, o Google penalizou sites que não mudaram para HTTPS, a versão segura do protocolo. Era a extensão ‘… gws rd=ssl’ que levaria o usuário ao novo local. Quando isso acontecia, os visitantes de sites com endereço HTTP eram redirecionados automaticamente para seus equivalentes HTTPS.

Segundo o Google, os usuários precisam ser redirecionados porque a nova URL agora exige o uso de “HTTPS”. Para garantir a segurança de seus usuários, o Google determinou o uso de HTTPS. Tudo isso foi feito para garantir a segurança dos dados e para deter qualquer intruso em potencial.

Ter sua URL convertida automaticamente para gws rd=ssl pelo Google pode ser extremamente frustrante. A segurança aprimorada é o motivo pelo qual seu URL foi alterado. O Google faz isso para manter suas informações seguras. No Google, você pode se livrar de gws rd=ssl. Basta substituir “HTTP” no URL por “HTTPS” para garantir uma conexão segura. O problema de conversão de URL agora deve ser resolvido.

No entanto, se você deseja corrigir o gws_rd=ssl no Google, basta ir à barra de endereço do navegador e adicionar S após HTTP. Por exemplo, https://itechhacks.com para https://itechhacks.com. É isso. Agora o Google vai parar de mostrar mensagens de segurança.

Além disso, com o avanço da tecnologia, os proprietários de sites agora estão usando redirecionamentos forçados para que ninguém seja direcionado para a página não segura, mas para a página protegida por SSL com HTTPS.

A linha inferior | https www google com gws_rd ssl

Devido a questões de segurança, o Google determinou o uso de HTTPS. A principal motivação para essa mudança foi a necessidade de proteger as informações do usuário. Quase todo mundo no planeta já usou o Google em algum momento para realizar uma pesquisa online.

Como resultado, garantir a segurança das informações de seus usuários era uma prioridade. A adição do ‘S’ ao HTTP apenas garantiu a segurança dos dados do site contra olhares indiscretos. Seu histórico de pesquisa privado estará protegido de olhares indiscretos dessa maneira. Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre o significado de gws rd=ssl no Google. Esperamos que, depois de ler este guia, você também saiba como corrigi-lo. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

