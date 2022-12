5 maneiras de definir as configurações do Facebook Marketplace apenas para local (2023)

Com o Marketplace, você pode vender e comprar mercadorias, fazer interações significativas e descobrir coisas novas por meio de plataformas de comércio eletrônico. Além disso, não há taxas ocultas envolvidas na listagem ou compra de itens com uma conta ativa do Facebook.

Você pode pesquisar e comprar itens de outros usuários do Facebook em todo o país ou pode listar e vender itens para eles. É fácil comunicar com outros utilizadores através do Messenger, quer esteja a comprar ou a vender. Além disso, o Facebook Marketplace é muito bom para vender seu próprio produto localmente.

No entanto, poucos usuários estão familiarizados com como configurar ou usar o Facebook Marketplace apenas localmente. Portanto, caso você seja um desses usuários, não precisa se preocupar, pois temos algo para você neste guia. Então, vamos ler o guia juntos até o final.

O Facebook Marketplace é um novo recurso que permite que as pessoas vendam, comprem e descubram produtos com base em seus interesses. Com este shopping digital, as pessoas podem comprar e vender itens com outros usuários em sua comunidade local. Então, clique no Comprar ícone na parte inferior do seu aplicativo do Facebook para visualizar os novos recursos no Facebook Marketplace. Mas lembre-se de que o Facebook não é responsável pelos termos legais de quaisquer transações que ocorram fora da plataforma.

Você pode obter algo que comprou em sua cidade com bastante facilidade, em vez de em um país estrangeiro. Os usuários do Facebook Marketplace estão mudando porque querem ver se o produto está disponível perto deles para que possam obtê-lo rapidamente sem incorrer em custos de envio.

Também é possível que as pessoas mudem de localização no Marketplace quando procuram um produto específico. Alguns produtos que você está procurando ativamente no mercado dos Estados Unidos não estão disponíveis no Canadá ou no Reino Unido.

Isso ocorre porque alguns produtos estão disponíveis em determinados mercados, mas não em outros. Este é mais um motivo para alterar o local das configurações do Facebook Marketplace se você quiser comprar de pessoas em seu país, estado ou cidade local e pagar em sua moeda local.

Quando quiser comprar localmente, oculte a opção Envio para você quando quiser encontrar os produtos que deseja. Infelizmente, o Enviamos para você as listagens no Facebook não podem ser totalmente desativadas. Embora você possa excluí-los de sua pesquisa para ver apenas produtos locais, existem técnicas que você pode usar para fazer isso. Para encontrar listagens locais, o primeiro passo é restringir sua pesquisa. Então, primeiro, vamos ver como definir listagens locais:

Plataformas móveis e de desktop são suportadas pelo Local Listings. Esta ferramenta permite que você veja o que seus vizinhos listaram em sua região ou território. Siga estas etapas para ativá-lo.

Em seu smartphone ou tablet, abra o Facebook aplicativo. Clique no Mercado botão. Para usuários do Android, ele pode ser acessado na parte superior do Feed de notícias do Facebook ; para usuários do iOS, está localizado na parte inferior. Clique em Categorias no canto superior direito. Selecione Listagens locais . Você o encontrará na barra de pesquisa como a primeira opção. Clique no mapa ícone para restringir sua pesquisa. Se você não estiver satisfeito com o raio recomendado, poderá alterá-lo ou usar a localização e o raio de pesquisa. Você pode modificá-lo dentro de 0,6 milhas ou aproximadamente 965,6 metros. Em seguida, na parte inferior da tela, depois de adicionar sua localização, você pode aplicá-la, quer tenha escolhido Raio sugerido ou Raio personalizado

O Facebook Marketplace agora permite que você navegue por mais itens com precisão com base em sua localização, uma vez que você saiba como configurar uma listagem local. Local Listen agora inclui um recurso adicional. Portanto, após executar as etapas acima, verifique estas etapas:

Vou ao Aplicativo do Facebook > Marketplace > Categorias Depois disso, clique no botão Listagens locais e toque no Mapa Ícone. Agora, escolha sua região ou raio preferido e clique Aplique . Você pode procurar um item por seu nome. Na barra de pesquisa, clique em Filtros . Clique Ordenar por . Selecione Distância: Perto Primeiro . Em um iPhone, toque em Ver listagens em um dispositivo Android, toque em Ver Itens

As configurações somente locais do Facebook Marketplace podem ser definidas em seu computador se você quiser saber mais sobre elas. Felizmente, há boas notícias para você. Apesar de algumas mudanças no menu, o caminho e o procedimento são os mesmos. Portanto, caso você queira saber como fazer, siga estas etapas.

Na web do Facebook, clique no botão três linhas horizontais localizado no canto superior esquerdo e selecione Mercado . Para alterar o local, toque no Mudar localização link abaixo Escolhas de hoje . Em seguida, selecione um local e um raio. Assim que terminar, clique Aplicar .

Algumas Perguntas Frequentes

Quase todo mundo que está empregado ou ocupado faz essa pergunta. As pessoas podem comprar produtos do Facebook Marketplace por meio de muitas parcerias locais, permitindo que sejam entregues em suas casas. É lamentável que os clientes fora da zona tenham que descobrir outro método de entrega.

Ao solicitar entrega local, você pode economizar tempo e dinheiro em suas compras no mercado do Facebook. Geralmente, os escritórios de entrega locais oferecem um serviço útil e são seguros e profissionais.

Também evita que estranhos aleatórios apareçam à sua porta, pois não há necessidade de eles saberem onde você mora. Além de limitar-se a produtos de grande porte, a entrega local do Facebook também é uma desvantagem para o envio de itens grandes.

Se você deseja alterar a localização da sua conta do Facebook Marketplace, não precisa de uma VPN. Usar as configurações integradas será muito seguro e conveniente, pois o Facebook permite que você mude facilmente para os locais de venda.

Sem dúvida, a resposta é sim. As categorias de produtos serão classificadas com base na localização do mercado do Facebook depois que você personalizá-lo para sua área. Você pode encontrar listagens locais na tela de listagens locais, que exibe itens em sua área e informações de contato do vendedor.

No mercado do Facebook, praticamente qualquer produto pode ser oferecido; no entanto, esses itens devem obedecer a restrições de preço e legais. Você pode encontrar itens nessas categorias no mercado local do Facebook apenas em %99 dos casos;

Entretenimento

Família

Hobbies

Classificados

roupas e acessórios

Casa e Jardim

Habitação

Ofertas

Eletrônicos

Veículos

É quase impossível um usuário do Facebook ter problemas para vender no Marketplace. Um vendedor ganha dinheiro se um pedido for feito para envio com apenas 5% de taxa.

Embrulhar

Então, isso é tudo como configurar ou usar o Facebook Marketplace apenas localmente. Esperamos que você ache este artigo útil. Mas, suponha que caso você precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

