5 maneiras de desbloquear Spectrum Camo em Modern Warfare 2

A 19ª parcela do Call of Duty, guerra moderna 2, tem sido um sucesso total. Todo mundo quer jogar este jogo multiplayer e aproveitar todos os seus recursos. Novas armas e desbloqueios também estão inclusos nos novos recursos, exigindo mais tarefas.

A tão desejada atualização do Spectrum Camo agora pode ser desbloqueada mais facilmente no mais novo jogo, graças ao Infinity Ward. Como resultado, os jogadores certamente vão querer experimentar o máximo de armas possível. Embora a Infinity Ward tenha aumentado muito a personalização de armas e dado aos jogadores a liberdade de escolher como criar armas, alguns jogadores podem inicialmente achar confusas as mudanças no avanço de armas e na fabricação de armas.

Modern Warfare 2 trouxe de volta o padrão popular de Call of Duty: Ghosts e Black Ops 4. O último jogo da Infinity Ward, Spectrum Camo incluído, simplificou o método exclusivo da série de desbloquear a camuflagem.

Este artigo será útil se você estiver tentando desbloquear Spectrum Camo. As etapas que você pode seguir para fazer isso são descritas aqui. Portanto, sem mais delongas, vamos começar.

Como as camuflagens funcionam em Modern Warfare 2

Uma camuflagem é essencialmente uma capa de arma que permite que você mude a aparência de sua arma junto com outros acessórios cosméticos, como amuletos e adesivos. Esta é apenas uma mudança visual; não vai melhorar sua jogabilidade de forma alguma.

Existem quatro camuflagens básicas e quatro camuflagens completas para cada arma em Modern Warfare 2.

As Base Camos são quatro skins diferentes que só podem ser ganhas com uma única arma e depois usadas em qualquer arma que você escolher, ao contrário das completistas, que sempre têm os mesmos estilos, mas são exclusivas da arma que você usa.



Scales é o primeiro Base Camo para o M4, por exemplo. Quando desbloqueado, ele pode ser usado em seu M4, bem como em outros rifles de assalto, espingardas, etc. No entanto, você só pode usar o M4 Completionist Camo com esta arma se você desbloqueá-lo.

Spectrum Camo MW2



Em Call of Duty: Modern Warfare 2, Spectrum Camo é uma das melhores capas de camuflagem que você pode desbloquear. Acho que é uma das skins desbloqueáveis ​​do jogo com a melhor aparência. Esta skin foi introduzida anteriormente em Call of Duty: Ghosts e Call of Duty: Black Ops 4.

Em Call of Duty: Modern Warfare 2, você pode comprar a impressionante capa de camuflagem conhecida como “The Spectrum”. As cores neon brilhantes aplicadas em um padrão listrado de zebra dão nome a um espectro.

Como desbloquear Spectrum Camo em Modern Warfare 2

Você deve primeiro terminar o desafio e subir o nível do Rifle de Precisão Signal 50 para o nível 23 para desbloquear o Spectrum Camo.

Dependendo da arma e camuflagem que você deseja desbloquear em Call of Duty: Modern Warfare 2, existem diferentes desafios. Você pode acessar o desafio quando atingir o nível 23. Lembre-se de que sua arma determinará como você completará os desafios do Signal 50 Rifle.

Um jogador deve completar de um a quatro desafios no jogo para desbloquear qualquer nova camuflagem de arma. Derrotar um desafio com uma arma específica desbloqueará uma camuflagem específica para essa arma. Mais de 180 bases diferentes são lançadas após o lançamento e são conhecidas como camuflagem de base.

Teremos ainda mais armas com variações básicas de camuflagem à medida que novas atualizações forem disponibilizadas no futuro. Juntamente com as camuflagens básicas, também recebemos camuflagens de maestria, que podem ser obtidas ao concluir todas as tarefas básicas com certas armas.

Lembre-se de que sua arma afetará o desempenho das tarefas do rifle Signal 50. É recomendável que você desbloqueie a camuflagem Maestria depois de concluir todas as camuflagens de Caso. Para desbloquear o Spectrum Camo na arma de sua escolhavocê deve terminar todos os 100 padrões de Camuflagem Base que são específicos para aquela arma.

Você deve desbloquear o carregamento multijogador se não tiver concluído nem mesmo uma tarefa de camuflagem básica. Escolha seus favoritos depois de selecionar Layout personalizado. Depois de selecionar Personalizar, você verá as tarefas de camuflagem que devem ser concluídas para cada skin. Isso fornecerá um roteiro das tarefas mencionadas para desbloquear a camuflagem de espectro para sua arma.

Conclusão

Então, isso é tudo o que há para saber sobre hoi para obter camuflagem de espectro em Call of Duty: Modern Warfare 2. Se você tiver alguma dúvida ou comentário sobre este artigo, poste-os na seção de comentários abaixo e entraremos em contato com você.

