5 maneiras de forçar o modo de desktop do YouTube no Safari para iPhone e iPad

Deseja abrir a versão para desktop do YouTube no navegador Safari? O YouTube está disponível para celular e PC, mas os recursos do aplicativo móvel diferem da versão para desktop. Muitas pessoas preferem usar a versão para computador do YouTube em seu navegador para acessar os recursos do YouTube para computador em seu celular.

Navegadores como o Google Chrome permitem que os usuários mudem para a versão desktop do site com apenas um toque, mas e o Safari? Se você deseja visualizar a versão para desktop do YouTube no navegador Safari em seu iPhone ou iPad, este artigo o ajudará. Neste artigo, discutiremos como você pode alternar para o modo YouTube Desktop no Safari para iOS.

Pré-requisitos para alternar para o modo de desktop do YouTube no Safari

Antes de forçar a versão para desktop do YouTube no Safari para iPhone e iPad, há algumas coisas que você deve cuidar. Você deve garantir que habilitou o JavaScript no navegador Safari para prosseguir com as etapas mencionadas neste artigo. Para ativar o JavaScript, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições no seu iPhone.

No Definições toque em Safári e depois Avançado .

Agora, ative a alternância para JavaScript.

Isso ativará o JavaScript em seu navegador.

Forçar versão para desktop do YouTube no Safari para iPhone e iPad

Existem três maneiras de usar o modo YouTube Desktop em seu navegador Safari no iPad e iPhone. Você pode usar o atalho do link rápido, o menu da área de trabalho ou as configurações para forçar a versão para desktop do YouTube no Safari. As etapas para o mesmo foram mencionadas abaixo. Antes de prosseguir, desinstale o aplicativo do YouTube do seu dispositivo, pois essas etapas podem não funcionar com o aplicativo do YouTube.

Atalho de link rápido

Esta é uma das maneiras mais fáceis e rápidas de acessar a versão para desktop do YouTube no Safari para iOS. Para progredir, siga as etapas abaixo:

Abra o Safári navegador no seu iPhone ou iPad.

Na barra de endereço do Safari, cole o seguinte link- www.youtube.com/?app=desktop

Feito isso, toque em Ir que abrirá a versão para desktop do YouTube em seu navegador.

Outro método para usar o YouTube no modo desktop é o menu Desktop. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Toque no Safári ícone do aplicativo na tela inicial do seu iPhone/iPad.

No Safári navegador, vá para o Youtube local na rede Internet.

Agora, toque no Cardápio ícone no canto superior direito da tela.

No menu que se abre, toque em a Área de Trabalho opção.

Isso abrirá a versão para desktop do YouTube em seu navegador Safari.

Alterando as configurações do Safari

Você também pode alterar as configurações do navegador Safari para forçar a versão para desktop do YouTube no Safari para iPhone e iPad. No entanto, as etapas diferem dependendo da versão do iOS em que você está. Para alterar as configurações do Safari para abrir o YouTube no modo Desktop, siga as etapas abaixo:

Para iOS 9 e superior

Se o seu iPhone ou iPad estiver executando o iOS 9 ou superior, siga as etapas abaixo:

Abra o Safári navegador em seu dispositivo.

Agora, no navegador Safari, abra o Youtube local na rede Internet.

Depois que o site carregar, toque e segure o botão Atualizar Ícone que você vê ao lado da barra de endereço no canto superior direito.

Toque no Solicitar site para computador opção e você será alternado para o modo de área de trabalho no YouTube.

Para iOS 8 e anteriores

Se o seu dispositivo estiver executando o iOS 8 e anterior, siga as etapas mencionadas abaixo-

Nas suas Safári navegador, vá para o Youtube local na rede Internet.

Aguarde o carregamento completo do site.

Agora, toque na barra de endereço e, em seguida, toque no Solicitar site para computador opção.

O YouTube agora será aberto no modo Desktop no navegador.

Palavras Finais

Muitos recursos estão faltando na versão móvel do YouTube, então muitas pessoas preferem usar a versão desktop do YouTube em seus dispositivos. Se você quiser mudar para Modo de área de trabalho do YouTube em seu navegador Safari no iPhone ou iPad, você pode seguir as etapas acima neste artigo.

