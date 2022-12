5 maneiras de ocultar ou exibir músicas no Spotify em 2023

O Spotify é um aplicativo de música digital que fornece milhões de músicas gratuitamente em todo o mundo. Muitas vezes, a música que você está tentando ouvir ou qualquer uma das músicas baixadas pode estar marcada como oculta. Isso geralmente acontece quando a música que você está tentando reproduzir não está mais disponível no Spotify, quando você não tem internet estável, quando está usando outra conta do Spotify, quando a música não está disponível na sua região, problemas de direitos autorais, etc. artigo, discutiremos como você pode exibir músicas no Spotify.

Como Reexibir Músicas no Spotify

Você tem a opção de exibir músicas no Spotify. Se alguma música no Spotify estiver oculta ou indisponível, você poderá mostrá-la. Abaixo estão as etapas para mostrar as músicas do Spotify no Android, iOS e PC.

Reexibir música no Spotify Web PC

Se você estiver usando o Spotify no seu computador e quiser exibir as músicas, siga as etapas abaixo:

Abra o Spotify aplicativo no seu PC.

Clique no seu Conta ícone e, em seguida, abra o Definições ícone.

Aqui, sob o Opções de exibição seção, você verá Mostrar músicas indisponíveis na lista de reprodução s opção. Desligue a alternância para isso

Agora você pode ouvir as músicas que estavam escondidas no Spotify.

Reexibir músicas no aplicativo Spotify para Android

Se você estiver usando o aplicativo Spotify no seu dispositivo Android e quiser exibir todas as músicas neste aplicativo, siga as etapas fornecidas:

Em primeiro lugar, abra o aplicativo Spotify no seu telefone ou tablet Android.

Aqui, toque no Engrenagem ícone para abrir o Definições no Spotify.

vigia para o Mostrar músicas não reproduzíveis opção. Desative a alternância para exibir a música no Spotify.

Reexibir músicas no aplicativo iOS do Spotify

Se você é um usuário do iOS e deseja exibir as músicas no Spotify que não estão disponíveis para você devido a alguns problemas, é possível exibi-las seguindo as etapas simples fornecidas:

Abrir Spotify no seu iPhone ou iPad.

Abrir Definições no Spotify tocando no ícone de roda dentada.

Aqui, desligue a alternância para Ocultar músicas não reproduzíveis .

Depois de fazer isso, você pode reproduzir músicas ocultas no Spotify.

Como ocultar músicas no Spotify?

Você pode ocultar músicas no Spotify que estão em um álbum, em uma lista de reprodução pública ou em uma lista de reprodução criada pelo Spotify. Para ocultar músicas no Spotify, siga as etapas abaixo-

Primeiro, abra o Spotify aplicativo em seu dispositivo.

Agora, abra o álbum ou playlist com a música que deseja ocultar.

Toque nos três pontos ao lado da música que deseja ocultar.

Agora, toque no Ocultar música opção para ocultar a música no Spotify.

perguntas frequentes

Por que não consigo exibir músicas no Spotify?

Quando a música oculta é excluída do Spotify, talvez você não consiga exibi-la. Portanto, se você não conseguir exibir músicas no Spotify, pode ser porque a música foi excluída/removida do Spotify.

Como você exibe músicas no Spotify?

Para mostrar uma música no Spotify, vá para Configurações no Spotify. Aqui, desative a alternância ao lado de Ocultar músicas não reproduzíveis.

Você pode ocultar músicas no Spotify?

Sim, você pode ocultar músicas no Spotify. Discutimos as etapas para ocultar músicas no Spotify nas etapas acima. Você pode seguir as etapas acima se quiser ocultar músicas no Spotify.

Conclusão

O artigo acima discute como você pode exibir músicas no Spotify. Também discutimos como você pode ocultar músicas no Spotify. Esperamos que este artigo o ajude com o que você estava procurando.

