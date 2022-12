5 maneiras de PAGAR A FATURA DO CARTÃO: não deixe seu nome “sujar”

O cartão de crédito é parte do cotidiano de diversas pessoas. De acordo com o Serasa, o Brasil tem mais de 65 milhões de cidadãos inadimplentes. E um dos principais motivos para isso é pagar a fatura do cartão em atraso.

Para que o score não fique impactado, é bem importante entender quais são as principais formas de pagar a fatura do cartão, mesmo se você não tiver o valor total. Então, o Notícias Concursos, na matéria desta quarta-feira (14), mostrará 5 maneiras de efetuar o pagamento e não ter problemas com os birôs de crédito.

5 maneiras de pagar a fatura do cartão

Buscando diminuir a inadimplência, as financeiras costumam permitir cinco maneiras de efetuar o pagamento do cartão de crédito. Elas são:

Pagamento total. Pagamento antecipado. Mínimo. Parcial. Parcelamento de fatura.

Pagamento total

O total não desencadeia juros, desde que seja feito até o vencimento. Uma maneira de não deixar o pagamento atrasar é colocando em débito automático.

Pagamento antecipado

Teve um dinheirinho extra? Pois, é possível que o limite seja liberado antes para efetuar novas compras antecipadamente. Basta pagar a fatura antes da data de vencimento. Além do mais, algumas instituições oferecem até descontos na troca da quitação antecipada.

Mínimo

Caso não tenha o valor total da fatura, pode optar por pagar o mínimo. Basicamente, na modalidade é pago um percentual conforme o total que foi gasto no mês. O restante é lançado em uma próxima cobrança, gerando acréscimo de impostos e juros rotativos.

Se atente, pois o rotativo pode ultrapassar 300% anuais, sem condições de uso por mais de 30 dias. Se não conseguir pagar até o vencimento, haverá inadimplência, caso não opte pelo parcelamento ou pagamento parcial.

Parcial

Se não tiver condições de quitar o valor total, pode-se fazer um pagamento parcial. Há duas maneiras de realizar, sendo:

Pagamento do valor igual/superior ao mínimo;

Pagamento do valor inferior ao mínimo e superior ao valor menor da prestação da fatura.

Pagando parcialmente, você arca com impostos e juros do rotativo e depois, solicita o parcelamento se quiser quitar a dívida.

Parcelamento de fatura

Ao optar por pagar a fatura do cartão com parcelamento, você deve pagar qualquer valor do mínimo até o total. Esse valor pago é tido como a entrada do parcelamento, sendo que o restante se divide em parcelas com juros.