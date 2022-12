5 maneiras de ser pago para assistir à Netflix em 2023

Usando a plataforma da Netflix, você pode assistir a programas e ser pago para isso. Tudo nele é de alta tecnologia, incluindo o cargo. Assista a programas da Netflix enquanto ganha dinheiro como Netflix Tagger, também conhecido como Metadata Analyst. No entanto, muitos usuários desejam começar a ganhar dinheiro enquanto assistem a seus programas favoritos.

É por isso que a Netflix apresenta esse tipo de coisa. Então, se você é um desses, leia este guia até o final para saber como ser pago para assistir Netflix em 2023.

Maneiras de ser pago para assistir à Netflix em 2023

Existe uma maneira de ser pago para assistir a programas de TV e filmes no Netflix. Embora pareça impossível, é uma realidade. Por meio da plataforma de serviço de streaming da Netflix, os indivíduos podem assistir a conteúdo de vídeo mediante o pagamento de uma taxa. A Netflix está marcando algo em que você está interessado e como isso pode beneficiá-lo? Veja como outros binge-watchers da Netflix ganham dinheiro enquanto você lê.

Método 1: Torne-se Netflix Tagger

Netflix é uma ótima maneira de ganhar dinheiro. Há algo bom demais para ser verdade sobre Netflix e contas, e é impossível resistir. A Netflix tem um programa fascinante que permite que várias pessoas atuem como pichadores. Eles são os principais responsáveis ​​por marcar episódios de programas de TV e filmes na Netflix, assistindo-os e adicionando tags.

No entanto, as tags anexadas aos programas contêm metadados, incluindo ano de lançamento, membros do elenco, idiomas, tipos de cena e informações do diretor. A Netflix paga as pessoas por seu trabalho como taggers.

No site ou aplicativo da Netflix, a Netflix fornece recomendações com base no que seus assinantes pesquisam ao pesquisar programas de TV, filmes e programas. Além de marcar programas de televisão com metadados, os taggers da Netflix classificam os programas de televisão. A Netflix paga você por fazer essas poucas tarefas.

Qual é o processo para se tornar um Netflix Tagger?

Você seria um tagger da Netflix se pudesse ganhar ao transmitir programas de TV, filmes e muito mais. Trabalhar para a Netflix como tagger oferece vários benefícios. No entanto, a capacidade de transmitir programas de televisão, filmes e documentários ilimitados e obter renda ao concluir pequenas tarefas.

A maioria das pessoas não está convencida de que o trabalho é legítimo, pois parece irreal para elas. Os taggers da Netflix são empregos legítimos e válidos, e qualquer pessoa que atenda aos requisitos pode se tornar um. Nem todo mundo pode se tornar um tagger da Netflix; se fosse, milhões de assinantes da Netflix em todo o mundo estariam disputando a posição.

Os interessados ​​em empregos de tagger da Netflix devem ter um diploma de uma universidade credenciada e quase dois anos de experiência profissional na indústria de mídia. Para ser elegível para uma aplicação bem-sucedida, você deve ter pelo menos 18 anos de idade. Então, aqui estão alguns passos que ajudarão você a se tornar um Netflix Tagger:

Você pode inicialmente ir para o empregos Netflix página. A partir daí, você deve verificar se há algum anúncio de vaga de emprego. Agora, caso haja uma vaga, envie seu currículo mais recente e aguarde até que eles lhe dêem uma resposta à sua candidatura. Pode levar alguns dias ou semanas; portanto, tenha paciência.

E quanto ao salário, você ganha como um pichador ?

A carreira de um tagger da Netflix traz muitos benefícios e oportunidades, como a capacidade de transmitir programas de TV. É possível transformar seu trabalho atual em uma carreira mais gratificante tornando-se um tagger da Netflix.

Nos Estados Unidos, os taggers da Netflix ganham um salário médio anual de US$ 100.000, o que é mais alto do que o salário médio anual dos americanos. Atualmente, a Netflix possui quatro estruturas de pagamento. A estrutura de pagamento para os taggers da Netflix varia de acordo com a transmissão do programa em SD, HD ou Ultra HD.

Os taggers que ganham US$ 8,99 por programa na Netflix criam vídeos com qualidade SD em um dispositivo. Quando o conteúdo de vídeo da Netflix é transmitido em duas telas em HD, os taggers ganham US$ 12,99 por programa. Finalmente, há a estrutura de pagamento de prêmios. Ele ganha $ 15,99 por show para os taggers quando eles transmitem conteúdo Ultra HD e HD em quatro telas diferentes.

Método 2: Pago por Swagbucks

Os taggers da Netflix não são a única maneira de ganhar enquanto assiste ao seu programa favorito na plataforma. Existem outras opções também. Ao assistir à Netflix, você pode ganhar quase US $ 1.000 por mês assistindo a programas de TV, filmes e documentários que adora. Usando as recompensas Swagbucks, você também pode ganhar dinheiro assistindo Netflix.

Além dos taggers da Netflix, existem outras maneiras de ganhar enquanto assiste à Netflix. É muito fácil começar a usar o Swagbucks, baixar o aplicativo e começar a ganhar. Ao se registrar no Swagbucks, você receberá um bônus de boas-vindas de $ 5. O registro é gratuito e os ganhos começam após o registro.

O aplicativo Swagbucks permite que você assista a vários programas de TV e filmes de diferentes coleções em seu dispositivo. Além de ganhar recompensas, você também pode realizar outras tarefas no aplicativo Swagbucks.

Método 3: seja pago pela Nielsen

Também é possível ganhar dinheiro assistindo a vídeos na Nielsen em vez da Netflix. O aplicativo Nielsen permite o compartilhamento de conteúdo de vídeo visto em seu PC e celular para uma oportunidade de ganhar dinheiro.

A Nielsen permite que você ganhe dinheiro transmitindo vídeos e respondendo a pesquisas em seu site oficial. Depois disso, você terá a oportunidade de ganhar prêmios participando de um sorteio mensal.

Se você for um membro, também poderá ganhar outros prêmios em dinheiro se a Nielsen Vozes Digitais realizar um sorteio mensal. Para participar do Painel Nielsen, visite o site oficial. Preencha o formulário de inscrição e comece a ganhar.

Método 4: Seja pago por MyPoints

A transmissão de vídeos online em seus dispositivos com MyPoints é outro método de ganhar pontos. Não há necessidade de se registrar para acessar o aplicativo MyPoints. Você pode baixá-lo facilmente no Google Play ou na App Store.

Assistir a vídeos no aplicativo MyPoints dá a você a chance de ganhar 500 pontos todos os dias. Depende do plano de resgate e quanto valem os vídeos. Ao usar a United Airlines, você pode resgatar MyPoints mesmo com vales-presente da United Airlines ou de outros varejistas.

Método 5: Seja pago pela EduBirdie

Foi relatado que EduBirdie contratou pessoas em várias ocasiões para ganhar dinheiro enquanto assistia à Netflix. Para se candidatar a um smart watcher na EduBirdie, os candidatos devem concorrer a um. Apenas 20 inscrições são aceitas para a vaga de emprego na EduBirdie.

Com um EduBirdie, você pode desfrutar de assinaturas mensais gratuitas da Netflix e Amazon Prime. Como parte do programa de observação inteligente, EduBirdie está conduzindo pesquisas.

Por meio do programa smart watcher, o EduBirdie avalia a motivação dos espectadores para estudar como uma plataforma educacional. Você pode combinar o programa de observação inteligente da EduBirdie com a marcação da Netflix para ganhar até US$ 1.000 com seu pagamento único.

Da mesa do autor

Agora você pode ganhar dinheiro assistindo ao conteúdo da Netflix. O conteúdo relacionado à Netflix pode ser criado, pesquisas de terceiros podem ser realizadas, aplicativos de microtarefa podem ser usados ​​e parceiros de negócios podem ser parceiros para atender melhor os clientes da Netflix. Então, enquanto assiste à Netflix, ganhe dinheiro e continue relaxando. De qualquer forma, isso é tudo que temos para você. Mas, caso você tenha alguma sugestão para nós, comente abaixo e nos avise.

