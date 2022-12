5 maneiras de verificar a bateria dos Airpods sem estojo em 2023

Se você é proprietário de AirPods, de alguma forma pode enfrentar um problema com a bateria. Além disso, torna-se difícil para alguém que não tem alternativas. Portanto, se você sempre se esquece de verificar a porcentagem da bateria, deve ler este artigo.

Este guia explicará como você pode verificar facilmente a bateria do Airpods sem um estojo. Bem, se você está ansioso para saber disso, vamos começar com o guia e ver os outros detalhes.

Qual é o backup real da bateria dos novos Airpods?

Ao ouvir música e falar ao telefone, os AirPods de primeira e segunda geração costumam durar 5 horas com uma única carga. Uma carga do AirPods Pro oferece 3,5 horas de conversação e 4,5 horas de audição. Com os AirPods, você pode ouvir e falar por até três horas após carregar por 15 minutos.

Dentro de 5 minutos após carregar o AirPods Pro, você terá uma hora adicional para falar ou ouvir. Quando você carregue seus AirPods ou AirPods Pro ao longo do dia, você poderá usá-los por 24 horas ouvindo e 18 horas conversando.

Quais são os diferentes métodos para verificar a bateria dos AirPods sem estojo?

Quando se trata da duração da bateria dos AirPods, é importante saber quanto tempo eles vão durar, se você está prestes a correr ou se está trabalhando. Seu iPhone, iPad ou computador Mac pode informar rapidamente quanta energia ainda resta em seus AirPods.

Agora você verá o nível da bateria dos seus AirPods no widget da tela inicial do seu iPhone. Se você não tiver o estojo de carregamento, poderá verificar o nível da bateria em seus AirPods sem o estojo de carregamento seguindo estas etapas. Então, vamos conferir os passos:

1. Por meio de widgets de bateria

Usando a tela inicial do seu iPhone ou iPad, toque e segure qualquer espaço em branco até que os aplicativos comecem a mexer para verificar o nível da bateria dos AirPods. Para fazer isso, toque no sinal de mais no canto superior esquerdo. Por fim, toque em Adicionar Widget e selecione Baterias.

Inicialmente, verifique se o Bluetooth está ativado no seu dispositivo. Em seguida, toque e segure qualquer espaço vazio na tela inicial do seu iPhone ou iPad. No canto superior esquerdo da tela, toque no sinal de mais. Selecione baterias da lista. Toque Adicionar widget Depois disso, reorganize os widgets em sua página inicial. Empilhar widgets em sua tela inicial é possível se eles forem do mesmo tamanho. Arraste-os e empilhe-os juntos. O widget também pode ser colocado em outro lugar na tela inicial. Depois disso, toque em Feito . Você encontrará este pequeno botão na tela no canto superior direito. Com a caixa dos AirPods desligada, você pode verificar o nível da bateria dos seus AirPods. Quando você conecta seus AirPods ao outro dispositivo, o widget Baterias também exibe o nível de bateria deles.

2. Verifique Usando o Macbook

Se você tem um Macbook com você, deixe-me dizer que agora você pode usar seu Mac para verificar a porcentagem de bateria de seus Airpods sem um estojo. Então, vamos verificar as etapas necessárias para fazer isso:

Feche o estojo com seus AirPods dentro. Na tela, clique no Bluetooth logotipo no canto superior direito. Na lista, selecione seu AirPods . Você pode manter pressionado o botão de configuração do seu estojo até que a luz comece a piscar na frente ou dentro do estojo, caso não consiga ver seus AirPods na lista. Além disso, remova quaisquer outros dispositivos dos quais você usa seus AirPods. Depois que o estojo do AirPods estiver aberto, remova a tampa. Por último, mas não menos importante, não se esqueça de verificar o nível da bateria dos seus AirPods clicando no nome deles.

3. Verifique via iPhone ou iPad

Para verificar o nível da bateria do AirPods, verifique se o iPhone ou iPad está habilitado para Bluetooth antes de verificar o nível da bateria do AirPods. Quando os AirPods forem colocados no estojo, feche-o e coloque-o próximo ao seu dispositivo. Ao abrir o estojo, você verá o nível da bateria dos seus AirPods.

Ative o Bluetooth no seu iPhone ou iPad. Depois disso, feche a tampa do estojo e insira seus AirPods. Depois disso, coloque a capa perto do seu iPhone ou iPad. Seu estojo AirPods deve ser colocado o mais próximo possível do seu dispositivo para obter os melhores resultados. Além disso, certifique-se de que seu iPhone ou iPad esteja ativo e ligado. Depois que o caso estiver aberto, aguarde um ou dois minutos antes de fechá-lo. Por último, mas não menos importante, você pode verificar o nível da bateria em seus AirPods olhando para a tela. O nível da bateria dos AirPods e do estojo de carregamento será exibido aqui. Ao retirar um AirPod do estojo, aguarde alguns segundos para verificar o nível de bateria de cada um.

Pode ser necessário fechar o estojo e abri-lo novamente após alguns segundos para ver o nível da bateria do AirPod. Se você não vir o nível da bateria exibido em determinados aplicativos, tente novamente na tela inicial.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

O que fazer se você quiser testar a bateria do seu AirPod sem conectar a nenhum dispositivo?

Você pode começar a entender a condição da bateria de seus AirPods verificando a luz de status em seu estojo, mesmo que os métodos acima possam fornecer uma medição precisa.

Ele está localizado entre os AirPods dentro do gabinete ou na frente, dependendo do modelo. Para entender a luz de status em seus AirPods, siga estas etapas:

Quando o estojo e/ou os próprios AirPods estão totalmente carregados (ou quase totalmente carregados), eles ficam verde sólido. Se você estiver apenas ouvindo por alguns minutos, não precisará se preocupar com a quantidade de carga que eles têm. Quando a bateria está âmbar/laranja sólida, indica que o processo de carregamento foi bem-sucedido. Quando você não vê luz, isso significa que seus AirPods não têm bateria.

Como posso melhorar a duração da bateria dos meus AirPods?

Você pode tentar muitas coisas para melhorar a vida útil da bateria do seu AirPods, como não usá-lo por mais tempo, mantê-lo em temperatura normal, não sobrecarregá-lo, etc.

E se eu carregar meus AirPods com muita frequência?

Depende da situação. As células de bateria de íon-lítio têm um ponto ideal onde a carga cai entre 20-40%. Se o nível da bateria atingir esse intervalo, você deve tentar recarregá-las. Caso caia muito baixo, você pode danificar as células.

Além disso, as baterias de íon de lítio podem ser danificadas ao carregar continuamente mais de 80%, e o estojo de carregamento de seus AirPods atingirá no máximo esse limite pouco antes de começar a tocar música.

Existe uma maneira de prolongar a vida útil da bateria de seus AirPods se você não tiver certeza de quando os usará novamente. Certifique-se de que os botões estejam totalmente carregados antes de removê-los do estojo. Armazene os botões com segurança em um local fresco e seco depois que estiverem carregados em 50%.

Da mesa do autor

Então isso é como verificar a bateria do Airpods sem estojo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

