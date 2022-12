Passar em um concurso público pode ser o objetivo de muitas pessoas, no entanto, é necessário se preparar e se planejar. Confira algumas dicas importantes para direcionar o seu planejamento e elevar suas chances de sucesso!

6 dicas para passar em um concurso público

Primeiramente, é importante que escolha um concurso que seja pertinente a sua aptidão e personalidade. Além disso, ao focar em um cargo relacionado ao seu conhecimento e objetivo, você também poderá elevar o seu grau de comprometimento com seus estudos.

Leia o edital

O edital é um documento importante para o candidato, já que nele constam as informações importantes sobre a prova de forma geral. Sendo assim, tenha bastante atenção aos detalhes do edital do concurso escolhido.

Faça um planejamento de estudos

Dividir os seus estudos em horas durante o dia, é primordial para manter a disciplina. Sendo assim, faça uma espécie de cronograma que contemple a necessidade do seu estudo, juntamente com outras atividades de sua rotina.

É muito importante que tenha flexibilidade quanto ao seu planejamento, já que é importante estudar, ainda que em determinado dia da semana, você tenha apenas duas horas, ao passo que em algum outro dia, seja possível estudar o dia todo.

Faça resumos

Resumir o conteúdo do seu estudo é uma forma de testar o seu aprendizado, bem como é uma forma muito simples de fixar o conhecimento.

Responda simulados anteriores

Na internet é possível encontrar diversos simulados de concursos que já foram encerrados. No entanto, eles servem como base de estudos para muitos cargos e áreas de atuação que sejam similares. Sendo assim, verifique os conteúdos anteriores e analise o seu grau de dificuldade sobre cada uma das questões.

Assista vídeoaulas

A internet é um importante apoio para o estudante em qualquer área na atualidade, sendo assim, faça o uso dessa ferramenta a seu favor, evitando distrações e fazendo com que a internet seja uma fonte de conhecimento.

Através das aulas disponibilizadas no YouTube, por exemplo, é possível ver a mesma matéria por diferentes explicações, de modo que algumas delas possam atender a sua necessidade de aprendizado.

Equilibre sua rotina

O estudante deve equilibrar a sua rotina entre estudos e lazer, bem como o descanso é primordial no seu processo. Lembre-se de que é necessário dormir o suficiente para ter energia para suas atividades, por isso, nenhum excesso é positivo, principalmente para quem precisa se manter equilibrado para passar em concurso público.