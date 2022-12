6 maneiras de consertar as lâmpadas inteligentes Geeni que não funcionam com o Google Home (2023)

As lâmpadas inteligentes Geeni também se comunicavam constantemente com a nuvem por meio de uma URL (tuyaus.com) operada por uma plataforma IoT controlada por uma empresa com sede na China. Porém, a lâmpada Geeni precisa ser consertada na rede inicial do Google. Sim, para muitos usuários, o Geeni não está funcionando com o Google Home.

Quando investigamos esse problema, encontramos alguns motivos chocantes e suas correções. E adivinha? Neste artigo, listamos todas essas correções. Então, se o seu Lâmpada Geeni não está funcionando com o Google Home, certifique-se de executar as correções mencionadas neste artigo. Portanto, vamos começar com eles:

Por que Geeni não está funcionando com o Google Home?

Se Geeni não estiver funcionando com o Google Home, pode haver vários motivos para isso, incluindo:

Você não está usando a banda de 2,4 GHz com sua rede WiFi.

No aplicativo Geeni, pode haver uma falha.

Faz muito tempo que não há atualização.

Como corrigir Geeni não está funcionando com o Google Home

Uma lâmpada inteligente conectada ao Google Home tem a vantagem de ser controlada por comandos de voz. No entanto, você precisará de lâmpadas inteligentes do Google compatíveis com a casa para conseguir isso. Há momentos, no entanto, em que as lâmpadas inteligentes Geeni são incompatíveis com o Google Home ou precisam ser consertadas. Então, vamos verificar as correções para resolver como consertar o Geeni não está funcionando com o Google Home:

Reinicie seu aplicativo

Você pode enfrentar esse problema apenas porque algumas falhas ou bugs impedem que o Google Home funcione corretamente com as lâmpadas inteligentes Geeni. Portanto, você deve tentar reiniciar seu aplicativo Geeni, pois isso eliminará esses bugs e dará ao seu aplicativo um novo começo para funcionar corretamente.

Isso também ajudará você a resolver esse problema. Portanto, você deve tentar este método e verificar se isso ajuda. Mas, caso você descubra que isso não o ajudará, certifique-se de verificar as outras correções mencionadas mais adiante.

Verifique a sua conexão com a internet

Você precisa verificar sua conexão de rede antes de usar sua Geeni Light Bulb com seu Google Home. Suas lâmpadas Geeni devem estar conectadas à mesma rede para funcionar corretamente.

No entanto, uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz também impedirá que a lâmpada se conecte ao Google Home se você não configurar sua rede. Para mudar de 5 GHz para 2,4 GHz, certifique-se de alterar as configurações de conexão Wi-Fi doméstica de 5 GHz para 2,4 GHz.

Então, se você ainda tem dúvidas sobre a velocidade da sua internet, acesse Speedtest.net e teste a velocidade da sua internet. No entanto, caso você descubra que sua internet precisa ser consertada, além de entrar em contato com seu ISP, você não tem outra escolha.

Reinicie seu dispositivo

Reiniciar o dispositivo é muito importante quando você enfrenta esse tipo de erro. Isso ocorre porque, às vezes, os arquivos de cache ou bugs aleatórios atingem a RAM do dispositivo, o que faz com que ele não funcione corretamente. Portanto, seu smartphone precisa ser reiniciado. Pode ser possível resolver o seu problema desta forma. Portanto, você pode reiniciar o dispositivo e verificar se isso ajuda a resolver o problema do Geeni não funcionar com o Google Home.

O aplicativo Geeni pode não funcionar corretamente se você estiver executando uma versão mais antiga do aplicativo. Isso pode ser corrigido atualizando seu aplicativo Geeni para a versão mais recente. Em alguns casos, as versões do aplicativo Geeni podem não funcionar corretamente se forem muito antigas.

Uma grande atualização do aplicativo Geeni também corrigirá todos os bugs relatados anteriormente pela equipe de suporte Geeni no aplicativo. Além disso, você pode manter seu app atualizado atualizando-o automaticamente, o que o mantém com a versão mais recente e livre de bugs. Portanto, você deve tentar atualizar o seu e verificar se isso ajuda ou não.

Verifique se o Geeni ou o Google Home Service está inoperante

Quando você corrige o problema de conexão de rede com sua lâmpada Geeni, mas ela ainda não se conecta ao Google Home, é provável que os serviços Geeni ou Google Home estejam inativos. Portanto, é melhor esperar que os serviços sejam restaurados se você achar que um ou ambos os serviços estão inativos. Depois, tente conectar seu dispositivo ao Google Home novamente assim que os serviços forem restaurados.

Consequentemente, Geeni deve ser contatado para obter ajuda se o problema persistir depois que você resolver quaisquer dificuldades de conectividade Wi-Fi, executar as correções acima e verificar se Geeni está funcionando ou o Google Home Service está funcionando.

Você deve fornecer a eles o máximo de informações possíveis sobre o problema, incluindo as etapas que você tomou para resolvê-lo. Para restaurar o bom funcionamento de sua lâmpada inteligente, a equipe de suporte pode sugerir como proceder.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Posso alterar o WiFi no meu aplicativo Geeni?

Será necessário que você reinicie seu aplicativo para alterar sua rede Wi-Fi. Você deve se lembrar de seus detalhes de login. Agora você pode alterar sua rede WiFi seguindo estas etapas:

Conecte sua lâmpada Geeni ao interruptor no aplicativo e desconecte-a.

Você precisará reconectar seu Geeni Light e reiniciá-lo.

Você pode adicionar seu dispositivo ao aplicativo Geeni. É importante observar que o Geeni Light Bulb está disponível no modo Fácil e AP ou modo de backup.

Em seguida, clique no Mais ícone (+) escolher Modo fácil ou Modo AP localize o WiFi e insira suas credenciais.

Agora você está pronto para se conectar a outra rede Wi-Fi se a Geeni Light Bulb piscar rapidamente em azul depois.

O que devo fazer se minha Lâmpada Geeni aparecer offline ou inacessível no aplicativo?

Você deve certificar-se de que o interruptor de luz está ligado. É necessário ter a lâmpada acesa o tempo todo para que o app a detecte. Além disso, certifique-se de que seu roteador WiFi esteja ativo e dentro do alcance.

Esse problema também pode ocorrer devido a aplicativos desatualizados. Portanto, é importante verificar se há atualizações e executar a versão mais recente do aplicativo. Se você não tiver certeza se seu dispositivo foi atualizado, verifique suas configurações ou experimente a Google Play Store ou a App Store.

Por que meu Geeni não conecta?

É impossível conectar a lâmpada Geeni à rede WiFi. Ao configurar o WiFi, certifique-se de inserir a senha correta. Certifique-se de que não haja problemas com sua conexão com a Internet. Você pode tentar redefinir seu roteador WiFi se o sinal WiFi estiver muito fraco.

Da mesa do autor

Você pode corrigir esse problema com Lâmpada de Geeni usando qualquer um dos métodos acima. Então, é assim que o Geeni não funciona com o Google Home. Esperamos que você ache que este guia o ajudou. Enquanto isso, se precisar de mais informações, comente abaixo e avise nossa equipe.

LEIA TAMBÉM: