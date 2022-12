6 maneiras de os podcasts do Spotify não tocarem ou funcionarem (2023)

O Spotify se tornou um aplicativo de uso diário para todos os amantes da música. É um dos aplicativos de streaming de música mais preferidos que você pode usar. O aplicativo está disponível para PC, Android e iOS. Você pode ouvir músicas e podcasts no aplicativo Spotify. Sua biblioteca inclui uma grande maioria de músicas e podcasts de todas as regiões e países. Se você está enfrentando problemas com os podcasts do Spotify e eles não estão funcionando no seu PC, você está no lugar certo.

Muitos usuários relataram problemas com os podcasts do Spotify. Você pode encontrar problemas com o Spotify Podcasts por vários motivos, como uma conexão lenta com a Internet, um bug no aplicativo, problemas de compatibilidade com o aplicativo, cache corrompido e podcasts indisponíveis em sua região.

Como os podcasts do Spotify não estão tocando ou funcionando

Independentemente do problema, este artigo irá guiá-lo através de sua resolução.

Verifique sua rede

A primeira coisa que você deve fazer é verificar sua rede. É provável que você enfrente esse erro devido à internet lenta. Você deve verificar a velocidade de sua rede antes de continuar com qualquer outra etapa de solução de problemas neste artigo. Para verificar a velocidade da sua internet, acesse Speedtest.net.

Se a internet estiver lenta, desligue seus dados e ligue-os novamente após algum tempo. Você pode tentar ativar e desativar o modo avião. Se o problema persistir, conecte-se a outra rede e você poderá reproduzir os podcasts do Spotify.

Se a internet estiver boa e não houver nenhum problema, vá para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Outra etapa de solução de problemas a seguir se os podcasts do Spotify não estiverem funcionando é atualizar o aplicativo. A atualização do aplicativo corrige quaisquer bugs e falhas técnicas que você possa encontrar com o aplicativo. Para atualizar o aplicativo, siga as etapas abaixo-

Acesse o aplicativo em seu dispositivo (App Store no iOS, Play Store no Android e Microsoft Store no Windows).

Aqui procure por Spotify atualize e toque no resultado da pesquisa correto.

Se uma atualização do aplicativo estiver disponível, você encontrará a opção de atualizar o aplicativo; atualize o aplicativo.

Uma vez feito isso, tente reproduzir podcasts do Spotify e veja se você ainda enfrenta o problema.

Acesse novamente sua conta

Muitos usuários relataram que fazer login novamente em suas contas ajudou a corrigir o problema para eles. Você pode tentar fazer login novamente em sua conta e verificar se isso funciona para você. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições no seu aplicativo Spotify.

Role para baixo no menu Configurações e selecione Sair opção para sair do aplicativo.

Agora, feche o Spotify e abra-o novamente.

Entre na sua conta do Spotify.

Verifique se os podcasts do Spotify estão funcionando ou não.

Limpe o cache do Spotify

Dados de cache corrompidos são o motivo mais comum para enfrentar esses problemas. Você pode tentar limpar o cache do aplicativo Spotify e ver se isso resolve o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

No Android

No Gaveta de aplicativos toque em Spotify ícone do aplicativo e toque no Informações do aplicativo (i) ícone.

No Informações do aplicativo tela, toque no Armazenar opção.

Agora, toque em Limpar cache para limpar o cache do aplicativo Spotify.

No Windows

Abra o Definições aplicativo no seu PC pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas.

No Definições aplicativo, vá para aplicativos da barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique em Aplicativos e recursos.

Na lista de aplicativos, procure por Spotify . Clique nos três pontinhos ao lado e depois em Opções avançadas.

Role para baixo até o Redefinir seção. Agora, clique em o reset botão para redefinir os dados do aplicativo.

No iOS

Você não pode limpar o cache de aplicativos em dispositivos iOS. Os dispositivos iOS (iPhone e iPad) não têm a opção de limpar o cache. Você terá que reinstalar o aplicativo para limpar os dados.

Reinstale o Spotify

Se limpar o cache não ajudou a corrigir o problema de os podcasts do Spotify não funcionarem, tente reinstalar o Spotify. Você pode reinstalar o Spotify seguindo as etapas abaixo:

Desinstale o aplicativo do seu dispositivo.

Agora, vá para a loja de aplicativos em seu dispositivo, ou seja, Microsoft Store, Play Store ou App Store.

Aqui procure por Spotify e selecione a primeira opção.

Instale o aplicativo da loja de aplicativos.

Depois de instalado, abra o Spotify no seu dispositivo.

Entre na sua conta e reproduza podcasts. O problema não deve ser encontrado agora.

Se as etapas acima não ajudaram a resolver o problema e você ainda pode reproduzir o Spotify, o último recurso será entrar em contato com o suporte ao cliente do Spotify. você pode entrar em contato com Suporte ao cliente Spotify sobre o problema que você está enfrentando. Eles irão orientá-lo com a possível correção para ajudar a solucionar esse problema.

Palavras Finais

Se você estiver enfrentando problemas com os podcasts do Spotify, siga as etapas acima para corrigi-los. Este artigo lista todas as possíveis etapas de solução de problemas para corrigir podcasts do Spotify não funcionando 2023. Esperamos que você encontre a solução para o problema neste artigo. Se este artigo ajudou você a resolver sua dúvida, informe-nos nos comentários abaixo.

