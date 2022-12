8 maneiras de consertar a TV Hisense não liga ou não funciona

A Hisense é uma das empresas de eletrônicos chinesas mais populares. Desde o início, a Hisense é a maior fabricante de televisores da China e a segunda maior do mundo. No entanto, sendo uma empresa tão grande, as TVs Hisense têm algumas peculiaridades. Um deles é a TV Hisense que não acende a luz vermelha, mas a luz azul está acesa em 2023.

Muitas pessoas relataram recentemente que seus Hisense TV não liga. A questão pode ser simples ou complicada, dependendo de como isso aconteceu. Então, vamos começar nosso guia e então você pode decidir sobre o problema.

Por que sua TV Hisense não está ligando?

Há muitos motivos pelos quais sua TV Hisense não liga. Em primeiro lugar, pode haver um problema elétrico. Em seguida, um dispositivo externo corrompido pode ser conectado à sua TV Hisense que não permite que ela ligue.

A interferência elétrica é comum com dispositivos externos. Como leigo, costumamos nos referir a isso como um curto-circuito. E um curto-circuito é muito perigoso. Isso pode danificar sua TV e toda a fiação de sua casa se não houver um aterramento adequado.

De qualquer forma, a mãe da sua TV pode estar morta. Embora isso não seja comum hoje em dia, ainda pode acontecer com uso brusco ou umidade. Ao contrário das TVs Samsung, a TV Hisense depende inteiramente do controle remoto; suas baterias remotas podem estar sem carga. Por último, mas não menos importante, algum garoto da sua casa pode ter ligado o cronômetro usando o controle dos pais, e é por isso que a Hisense TV não liga.

Diagnosticando sua TV Hisense

Se a sua TV Hisense não ligar, aqui estão alguns diagnósticos comuns que você pode seguir para entender o que aconteceu e prosseguir com a solução de problemas.

Se uma luz vermelha estiver piscando quando você ligar sua TV Hisense, o painel de alimentação está com defeito. Lembre-se, piscar significa piscar. Se a piscada for contínua, sua placa de alimentação está danificada. Você precisará entrar em contato com a central de atendimento imediatamente. Agora, se você está tentando ligar sua TV, mas ao pressionar o controle remoto não faz a luz vermelha piscar, isso significa que seu controle remoto não está funcionando. Se você estiver pressionando a tecla de energia do hardware, mas a luz vermelha não estiver piscando, sua placa-mãe está com problemas. Se a eletricidade acabar repentinamente enquanto você assiste TV e sua TV Hisense não desligar, um capacitor está queimado.

Se você acha que nada disso aconteceu com você, pode começar com nosso guia de solução de problemas e tentar corrigir seu problema.

Como corrigir se a TV Hisense não liga em 2023

Aqui listamos seis correções que certamente resolverão o problema de sua TV Hisense não ligar. No entanto, se a falha for da placa-mãe, recomendamos que você entre em contato com os centros de serviço e resolva o problema. Além disso, certifique-se de seguir cada correção conforme mencionada e não pule.

Verifique se sua TV está ligada

Por mais bobo que isso possa parecer, muitas pessoas não têm interruptores adequados em casa e conectam diretamente a TV, pensando que está ligada. É possível que sua TV esteja realmente desligada, mas você está tentando ligá-la, mas o resultado é que a Hisense TV não liga.

Sugerimos que você primeiro verifique se a TV está ligada ou não. Caso contrário, conecte o cabo corretamente a uma tomada com aterramento adequado e tente novamente. Tudo está ficando mais inteligente, assim como as TVs. Certifique-se de usar uma tomada elétrica adequada para conectar sua TV.

Verifique o cabo de alimentação e troque-o

É possível que haja um problema com o cabo de alimentação ou com o soquete de conexão. Sua tomada de conexão elétrica pode estar com alguns problemas. Tente usar outra tomada para verificar se a sua TV Hisense liga. Caso contrário, você também pode trocar o cabo de alimentação e verificar.

Se você comprou a TV fora do seu país e a despachou, verifique a voltagem nominal. Nos Estados Unidos, todo eletrodoméstico funciona em 110V, enquanto em outros países é em 220V. Se for esse o caso, você pode precisar de um conversor de CA para usar a TV e não há falha na sua TV.

Verifique seu controle remoto

Muitos de nós não perceberão, mas as baterias remotas hoje em dia acabam mais cedo do que nunca por causa do infravermelho de alcance mais alto. Como resultado, se as baterias do controle remoto não tiverem carga, é aconselhável trocá-las o mais rápido possível. Ocasionalmente, as pessoas batem nos controles remotos da TV, pensando que funcionaria.

E, ironicamente, às vezes funciona. Mas isso não é uma escolha sábia porque pode danificar os componentes internos. Portanto, verifique suas baterias e troque-as se não tiverem energia e verifique se sua TV Hisense liga.

Desconectar dispositivos adicionais

Hoje em dia, as TVs não estão sozinhas. Especialmente se você tiver uma TV de ponta como a Hisense, ela nunca está sozinha. Conectamos PlayStations, Xbox ou qualquer outro console de jogos, Hard Drives, Flash Drives e outros.

É possível que um ou outro dispositivo esteja interferindo nos componentes eletrônicos internos e fazendo com que a TV não ligue. Portanto, desconecte todos os itens adicionais emparelhados com a TV e tente ligá-la. Ele deve ligar. Se não, prossiga com a próxima correção.

Redefina o controle remoto da TV Hisense

Os controles remotos de TV Hisense são controles remotos práticos e possuem recursos que não são conhecidos por muitos proprietários. Um deles é redefinir o controle remoto. A redefinição é essencialmente ligar e desligar um controle remoto da TV.

Hoje em dia, os controles remotos têm exatamente os mesmos recursos que outros dispositivos controladores e uma pequena quantidade de pegada de carbono ou resíduo elétrico pode dificultar a conexão. Aqui estão algumas etapas que você precisa seguir para redefinir o controle remoto da TV:

Pegue o controle remoto na mão e remova as pilhas. Pressione e segure o botão liga/desliga no controle remoto por 30 segundos. Agora coloque as baterias de volta e verifique se a polaridade está correta. Agora tente ligar a TV.

Sua TV Hisense deve ligar agora. Infelizmente, se não estiver ligando, prossiga com a próxima correção.

Verifique a luz de fundo da TV

Há uma luz de fundo LED vermelha abaixo da tela de todas as TVs Hisense. Verifique se está ligado. A luz LED na parte inferior da tela significa que tudo está em condições de funcionamento da sua TV.

Caso contrário, tente conectar e reconectar e trocar o cabo. Se a luz de fundo do LED não acender de qualquer maneira, é hora de visitar os centros de serviço. No entanto, se as luzes estiverem acesas, mas a TV Hisense não ligar, prossiga com a próxima correção.

Redefinir sua TV Hisense

Às vezes, crianças ou idosos usam o controle remoto de uma maneira estranha que pode arruinar as configurações internas. Por exemplo, eles podem ter definido um timer no controle dos pais que não permite que você ligue a TV. Portanto, pode ser necessário aguardar 12 horas porque esse é o limite máximo do cronômetro ou seguir estas etapas para redefinir sua TV:

Primeiro, remova todos os dispositivos conectados e o cabo de alimentação da sua TV. Agora, dependendo do modelo da sua TV, encontre o botão liga/desliga. Deve estar em algum lugar abaixo da tela e ao lado da luz de fundo. Pressione e segure o botão liga / desliga por cerca de 30 segundos. Isso drenará toda a energia residual da TV. Depois de fazer isso, não faça nada, mas espere 30 minutos seguidos. Em seguida, conecte o cabo de alimentação, verifique se todo o resto está desconectado e ligue a TV. Há um botão de reset dedicado em alguns novos Hisense TVs atrás. Se você tiver isso, deve parecer um pequeno orifício. Você precisa inserir um alfinete e pressioná-lo.

Deve ligar agora. Caso contrário, é hora de entrar em contato com os centros de serviço. Não recomendamos que você abra a caixa traseira da sua TV porque as TVs Hisense geralmente vêm com 2 anos de garantia. Uma garantia estendida adicional também pode ser aplicável, dependendo do seu vendedor. Além disso, se você abrir a TV, será difícil juntá-la de volta por causa dos cantos e juntas.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar se sua TV Hisense não ligar. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Queremos dizer a você que todos os problemas de TV são problemas de capacitores ou problemas de placa-mãe. E caso as correções acima não ajudem, um dos dois pode ter sido danificado. Nesse caso, é melhor visitar os centros de serviço uma vez.

GUIAS RELACIONADOS: