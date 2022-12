8 maneiras de consertar o termostato NEST que não esfria (2023)

Este termostato fornece a maioria dos recursos mais caros do modelo Nest Learning, como controle de voz e aplicativo, alertas do sistema HVAC e desligamento automático quando você sai. Ele configura automaticamente uma programação e aprende suas preferências de temperatura. Isso é o que diferencia o modelo de aprendizagem.

Apesar do recurso de agendamento do Nest Thermostat, você deve configurá-lo manualmente. No entanto, às vezes ele não funciona corretamente. Muitos usuários relataram recentemente que o termostato NEST não está esfriando. Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui. Nesta jornada, você aprenderá como consertar o NEST Thermostat que não está esfriando. Então, vamos começar com as correções:

Consertar NEST Thermostat Not Cooling 2022

Embora possa haver vários motivos pelos quais você está recebendo esse problema irritante, não há nada com que se preocupar, pois mencionamos algumas possíveis correções que ajudarão você a resolver o termostato NEST, não um problema de resfriamento. Portanto, vamos experimentá-los:

Reinicie o sistema

Ainda vale a pena redefinir o termostato Nest, mesmo que seja improvável que resolva um problema tão significativo quanto o não resfriamento. Seria melhor desligar completamente o Nest desligando o fusível ou cortando a energia de alguma outra maneira.

Depois de esperar cinco minutos, ligue o Nest novamente. Enquanto o Nest reinicia, você precisará aguardar alguns minutos para que ele se reconecte aos seus sistemas domésticos. Além disso, para redefinir manualmente o dispositivo, você também pode usar o seguinte método:

Acessar Olhada rápida aperte o anel do termostato . Selecione Definições . Para redefinir, gire o anel para Redefinir e pressione selecionar.

Verifique se os fios estão totalmente inseridos

Geralmente é causado por fiação ruim nessas situações. Portanto, é importante que você verifique toda a sua fiação. Então, aqui está como você faz isso:

Em primeiro lugar, desligue o sistema. Ao fazer isso, qualquer dano causado por esse processo será prevenido ou evitado. Em seguida, remova cuidadosamente a tela do termostato Google Nest. Por fim, verifique todos os fios conectados para garantir que todos estejam conectados. Retirar os fios e reinserir, se necessário, pode ser necessário.

Agora você pode verificar se o problema com o não resfriamento foi resolvido. Não se preocupe se isso não funcionar; tente o próximo método.

Verifique a compatibilidade

É também por isso que os termostatos NEST não funcionam corretamente, não por causa de um problema de resfriamento. É comum ver esse problema com o termostato NEST quando ele é usado com um dispositivo incompatível.

O termostato NEST foi projetado para operar em um sistema de 24 V. Apesar disso, alguns modelos e fabricantes podem não ser compatíveis com este sistema. No entanto, se o seu dispositivo for compatível com o termostato, o fio C pode ser necessário.

Verifique se precisa de manutenção

Sempre que você tenta resfriar e aquecer, a tela do termostato Nest fica azul, mas não acende. No entanto, e se ele começar a funcionar novamente após a reinicialização? Então, como você determina se o seu termostato precisa de manutenção? Bem, se você reiniciá-lo, eventualmente, funcionará. Demora um pouco para o erro aparecer, mas ainda assim. Os sistemas de termostato requerem manutenção, portanto, isso indica que eles precisam de manutenção.

Identifique corretamente o seu sistema de refrigeração doméstica

Você pode verificar facilmente seu sistema externo olhando para fora. O rótulo deve dizer se é um ar condicionado ou uma bomba de calor. Para obter mais informações sobre o sistema, obtenha o nome da marca e o número do modelo e pesquise o dispositivo no Google.

Também é uma boa ideia ligar o aquecimento da sua casa para ver se o frio começa a correr lá fora. Se isso acontecer, você tem uma bomba de calor. Se você está experimentando Problemas de resfriamento do ninhodesconfio que você tenha um sistema de bomba de calor, mas achei que fosse convencional.

Reinstale seu termostato antigo

É importante confirmar se o Nest é realmente a causa de seus problemas de resfriamento se você chegou a esse ponto. Você pode fazer isso reinstalando seu antigo termostato. Outra boa ideia é desligar o fusível do termostato antes de mexer nos fios.

É possível que algo esteja errado com a fiação da sua casa se você instalar o termostato antigo. Há algo de errado com o Nest se, por exemplo, o termostato antigo funcionar bem, mas o Nest não.

Você pode ter um problema com a fiação do sistema de resfriamento se o termostato antigo também não estiver funcionando. Se você quiser consertá-lo, provavelmente precisará de um eletricista profissional.

Disjuntor desarmado

Para ver se a caixa do disjuntor disparou, verifique a caixa do disjuntor se ainda estiver com problemas de resfriamento. Basta procurar quaisquer interruptores na posição desligada e ligá-los.

O disjuntor deve ser ligado, desligado e, finalmente, ligado novamente assim que for identificado. É provável que isso reinicie o disjuntor e resolva o problema de resfriamento do termostato NEST.

Problema de fiação RC, RH

Às vezes, um único fio R é ligado a um fio RC ou RH com um pedaço de metal em termostatos mais antigos. Há uma boa chance de você perder isso. É notável, no entanto, que o Nest separa a fiação RC e RH em suas próprias portas.

Você deve conectar seu único fio R vermelho à porta RH do Nest se tiver apenas um fio R vermelho. Verifique se conectar o fio vermelho à porta RC resolve seu problema, se isso não funcionar.

Empacotando

Então isso é como corrigir o problema de resfriamento do termostato NEST. Esperamos que as correções mencionadas anteriormente neste artigo tenham ajudado você. Além disso, comente abaixo e deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida ou pergunta.

