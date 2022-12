8 maneiras de corrigir a gravação de tela do iPhone não funcionando (2023)

Os usuários do iPhone sempre têm uma reclamação porque faltam muitos recursos necessários. Mas isso não está certo. Sim, um gravador de tela está disponível na página de configurações do seu iPhone.

No entanto, recentemente, muitos usuários começaram a relatar que não podem gravar a tela como o A gravação de tela do iPhone não está funcionando para eles. É por isso que estamos aqui. Neste artigo, explicaremos como você pode gravar a tela do seu iPhone, principalmente quando ele não estiver funcionando. Então, vamos começar com o guia.

Por que minha gravação de tela não está funcionando?

A razão pela qual a gravação de tela não está funcionando em iPhones é devido a vários fatores. Geralmente, há algumas etapas envolvidas no reparo, mas não deve levar mais do que alguns minutos. Se você encontrar esse problema novamente, talvez precise de assistência mais precisa. Também existe uma solução para isso. Por enquanto, aqui estão alguns motivos comuns pelos quais pode ser difícil acessar o registro de tela para que você possa entender melhor o que fazer primeiro.

Seu iPhone não consegue gravar o conteúdo da tela devido a restrições internas. Pode ser que sua unidade esteja cheia ou que sua bateria esteja com pouca carga. Pode haver outro aplicativo de gravação de tela em seu dispositivo que esteja em conflito com o seu. Informações protegidas por direitos autorais podem não ser gravadas.

Corrigir a gravação de tela do iPhone não funcionando Problema 2023

Algumas correções ajudarão você a resolver o problema de gravação de tela do iPhone que não está funcionando. E sabe de uma coisa? Todas as correções que mencionamos abaixo neste artigo. Então, vamos conferi-los:

Reinicie o iPhone

Se a gravação de tela do iPhone não estiver funcionando, reiniciar é a melhor maneira de resolver esse problema. Como resultado, todo o sistema do telefone é reinicializado e atualizado e todas as suas funções são restauradas. Este método funciona várias vezes e é simples de usar; as etapas estão listadas abaixo.

Em seu telefone, há um botão lateral. Segure-o por alguns segundos. Você verá o slide da oferta de energia. Você pode arrastar o controle deslizante. Dê alguns segundos; ele irá reiniciar automaticamente o seu dispositivo.

Verifique o microfone

Você verificou o microfone no seu iPhone? Em muitos casos, esse é o principal motivo pelo qual a gravação da tela do iPhone não está funcionando corretamente. No entanto, é mais provável que você não tenha áudio ao gravar uma tela porque o microfone não está ligado. Aqui está uma solução fácil de seguir:

Inicialmente, vá para Centro de Controle e toque no Gravador de ecrã .

Você pode exibir as configurações pressionando longamente o botão Gravador de ecrã ícone.

Selecione Microfone ligado .

Verifique a compatibilidade

Vários aplicativos não permitem a gravação de telas. É um dos motivos mais comuns para não conseguir gravar telas no iOS 14. Para garantir que o gravador de tela seja compatível com o aplicativo, você deve garantir que o aplicativo com o qual deseja usar o gravador seja compatível. Para corrigir esse problema, precisamos seguir estas etapas.

Na página de informações do aplicativo, clique no botão registro botão. Verifique se o aplicativo suporta gravação de tela. Você não poderá gravar nenhuma tela nesse aplicativo se ele não for compatível com a gravação de tela.

Verificar Restrições

Usar ou querer gravar a tela em um aplicativo que não tem as permissões também pode impedir que a gravação da tela funcione no iPhone. Há uma variedade de restrições nos aplicativos. Às vezes, não habilitamos as permissões ou o próprio aplicativo para um recurso específico no aplicativo. Então, aqui está como consertar isso.

Em primeiro lugar, vá para o Definições aplicativo no seu iPhone. Escolher Tempo de tela Clique em Restrições de conteúdo e privacidade Vamos para Restrições de conteúdo e privacidade e toque Restrições de conteúdo Por fim, verifique se o aplicativo que você deseja usar permite a gravação de tela.

Certifique-se de que o modo baixo está desativado

Às vezes, você pode mudar para Modo de baixo consumo no seu telefone, o que impede que o recurso de gravação de tela funcione. O erro comum que as pessoas cometem é ignorar esse aspecto. Sempre verifico esse recurso quando minha gravação de tela não funciona. No entanto, as etapas a seguir o ajudarão a resolver esse problema.

Navegar para Definições . Selecione Bateria . você pode desabilitar Modo de baixo consumo a partir daí, o que permite gravar a tela.

Verifique o armazenamento do seu telefone

Você também deve considerar a quantidade de espaço de armazenamento que possui em seu telefone como outro fator crucial. Quando seu telefone não tem espaço de armazenamento suficiente, a gravação de tela pode não funcionar.

Para usar o recurso de gravação de tela do seu telefone, você deve liberar espaço de armazenamento suficiente. Portanto, você deve garantir que seu iPhone tenha armazenamento suficiente para que a gravação possa ser armazenada com sucesso em seu armazenamento interno.

Se o seu iPhone não tiver a versão iOS necessária, pode não ser capaz de gravar telas. Pode haver um problema com a versão atual e requer uma atualização para habilitar o recurso de gravação de tela. Para quem deseja usar o recurso de gravação de tela no iOS, aqui estão as etapas para atualizar sua versão.

Vamos para Definições no seu celular. No menu Configurações, selecione Em geral . Selecione Atualização de software Você deve atualizar seu software, se estiver disponível.

Redefinir todas as configurações

Como último recurso, você pode desativar todas as configurações do seu telefone se nenhum dos outros métodos funcionar. Pode haver um problema profundamente enraizado nas configurações do telefone, por isso é melhor deixá-lo de lado. Enquanto isso, uma vez feito isso, siga as etapas mencionadas.

No seu iPhone, vá para Definições . No menu Configurações, selecione Em geral . Escolher Transferir > Redefinir iPhone . Selecione Redefinir > Redefinir todas as configurações

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Você não pode mais gravar a tela em iPhones?

No iOS 11 e superior, todo iPhone possui um recurso integrado de gravação de tela. Se o botão de gravação de tela não aparecer no seu Centro de Controle, adicione-o; caso contrário, você precisará aprender a gravar a tela em um iPhone.

Existe um gravador de tela embutido em um iPhone?

É verdade que o iPhone possui um gravador de tela embutido, mas é bastante limitado em termos de recursos. Você pode gravar vídeos com duração ilimitada, mas não pode agendar ou gravar vídeos em 4K.

Pensamentos finais

Então, é assim que você pode facilmente corrigir se a gravação de tela do iPhone não estiver funcionando. Esperamos que as correções discutidas acima neste artigo tenham ajudado você. Mas fique à vontade para comentar abaixo se precisar de mais ajuda ou tiver alguma sugestão.

