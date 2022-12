8 maneiras de corrigir problemas de buffer do JioCinema durante a transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2022

JioCinema na Índia está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA 2022. À medida que a partida se aproxima da final, os fãs não conseguem conter a emoção de ver qual time ganhará o troféu da copa do mundo. O buffer será frequente no JioCinema, já que muitas pessoas estarão transmitindo a Copa do Mundo da Fifa. Os problemas de stream do JioCinema podem ocorrer por vários motivos, incluindo tempo de inatividade do servidor, internet lenta, dados de cache corrompidos, etc.

No domingo, 18 de dezembro, será disputada a final. Os torcedores de futebol estavam se preparando para a grande final e as pessoas procuravam mais maneiras de assistir ao torneio.

Corrigir o buffer do Jio Cinema e o problema de não funcionar

Este guia irá ajudá-lo se o fluxo no JioCinema estiver em buffer e você não conseguir assistir ao Fifa World Code 2022. Este artigo lista todas as etapas de solução de problemas para corrigir o buffer do JioCinema.

Certifique-se de ter uma Internet estável

Você precisa ter internet estável para transmitir no JioCinema. Se o stream do JioCinema estiver travado no buffer, você precisa verificar se a sua internet está estável. Você pode verificar a velocidade da sua internet em Fast.com. Certifique-se de ter internet estável; você terá que solucionar o problema.

Você pode reiniciar seu roteador para tornar a rede estável. Se você tiver uma porta Ethernet, conecte seu roteador ao dispositivo por meio de um cabo Ethernet. Se você estiver usando um ponto de acesso móvel, ative o modo avião e desative-o após algum tempo. Isso deve resolver os problemas com a internet e tornar sua internet estável.

Se as etapas acima não ajudaram a corrigir o problema, entre em contato com seu ISP para solucionar o problema com sua internet. No entanto, se sua internet estiver estável, mas você ainda estiver enfrentando o problema de buffer no JioCinema, vá para a próxima etapa deste artigo.

Verifique se há interrupção do servidor

Outro motivo para enfrentar esse problema é a interrupção do servidor. Você pode verificar a interrupção do servidor do JioCinema em Down Detector. Você verá se há algum problema com o servidor de Jio. Se o JioCinema estiver fora do ar ou em manutenção, você terá que esperar até que os servidores voltem a funcionar. Os problemas do servidor não podem ser corrigidos pelo usuário, portanto, não há nada que você possa fazer, exceto esperar até que o problema seja corrigido. Se nenhum problema for relatado no servidor, vá para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Verifique se você não está usando uma VPN

Quando você se conecta a uma VPN, seu tráfego virá do servidor VPN, ocultando seu IP. No entanto, isso às vezes pode resultar em uma rede instável. Se você estiver conectado a uma VPN ou Proxy, desconecte-se dele. Depois de desativar a VPN ou o Proxy, tente assistir ao stream novamente.

Reinicie o aplicativo e o dispositivo

Se você não conseguir transmitir no JioCinema, reinicie o aplicativo JioCinema. Depois de reiniciar o aplicativo, reinicie o stream e veja se o problema persiste. Caso o problema ainda seja encontrado, reinicie o dispositivo. Depois de reiniciar o dispositivo, inicie o aplicativo JioCinema e inicie o stream. Você não deve mais encontrar o problema que está enfrentando com o JioCinema.

Limpar cache do aplicativo JioCinema

Outra etapa de solução de problemas que você pode seguir é limpar o cache do aplicativo JioCinema. Para limpar o cache do JioCinema no seu dispositivo Android e iOS, siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo JioCinema no seu dispositivo.

Aqui, toque no Cardápio ícone no canto inferior direito, depois em Definições.

Agora, sob o Em geral guia, toque em Limpar cache para limpar o cache do aplicativo JioCinema.

Quando terminar, reinicie o aplicativo e tente assistir ao stream novamente.

As etapas mencionadas acima funcionam apenas para o aplicativo JioCinema no Android e iOS; as etapas para outros dispositivos podem variar. No caso do navegador, limpe o cache do navegador e reinicie o stream.

Se o aplicativo JioCinema estiver desatualizado, isso também pode fazer com que o fluxo seja armazenado em buffer. Recomendamos que você atualize seu aplicativo JioCinema para a versão mais recente. Depois de atualizar o aplicativo, inicie-o novamente e reproduza o stream. Veja se ainda enfrenta o problema com o JioCinema; se o problema persistir, vá para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Reinstale o aplicativo JioCinema

Por fim, se o problema ainda precisar ser corrigido, reinstale o aplicativo JioCinema. Se houver algum problema com o aplicativo, a reinstalação do aplicativo corrigirá o problema. Remova o aplicativo do seu dispositivo e reinstale-o na loja de aplicativos. Feito isso, inicie o aplicativo e faça login na sua conta. Agora você deve ser capaz de transmitir sem buffer no JioCinema.

perguntas frequentes

Como posso transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2022 na Índia?

Se você deseja transmitir a Copa do Mundo da Fifa na Índia, pode fazê-lo através do JioCinema. Você pode assistir a Copa do Mundo Fifa 2022 no aplicativo e site JioCinema.

Como consertar meu JioCinema?

Se você estiver enfrentando problemas com o JioCinema, verifique se o aplicativo está atualizado para a versão mais recente. É provável que você enfrente problemas com a versão desatualizada do aplicativo. Além disso, certifique-se de ter uma conexão de internet estável caso enfrente problemas com o JioCinema. Se o fluxo da Copa do Mundo da Fifa continuar em buffer, você poderá diminuir a qualidade do fluxo. Você pode seguir as etapas mencionadas acima neste artigo para corrigir o problema que está enfrentando com o JioCinema.

Os usuários que não são da Jio podem transmitir a Copa do Mundo da Fifa no JioCinema?

Se você não possui o Jio SIM, também pode transmitir a Copa do Mundo da Fifa. Os usuários não-Jio também podem transmitir a transmissão ao vivo da Copa do Mundo da Fifa no Jio Cinema em seu PC e telefone.

Palavras Finais

Estes foram todos os maneiras de corrigir o problema de buffer do JioCinema. Se você não quer perder nenhum ponto durante a partida do Fifa, mas o stream continua travando, este artigo irá ajudá-lo a resolver o problema. Você pode seguir as etapas mencionadas acima neste artigo e o problema não será mais encontrado. Esperamos que você encontre a solução para esse problema neste artigo.

GUIAS RELACIONADOS: