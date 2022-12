9 maneiras de corrigir o código de erro Disney Plus 41 durante o streaming (2023)

Os usuários relataram enfrentar o Código de erro 41 ao transmitir conteúdo no Disney Plus. O problema pode ser encontrado em qualquer dispositivo que você usa, seja Windows, macOS, Android, iOS, Amazon Firestick ou até mesmo Roku. A mensagem de erro completa pode ler-

‘A mídia solicitada não está disponível. Por favor, tente novamente. Se você continuar tendo problemas, entre em contato com o suporte de assinatura do Disney+. (Código de erro 41)‘

Então, qual é esse problema e quais são as razões por trás de enfrentá-lo? Esse problema é comum a todos os dispositivos e você pode encontrá-lo devido a dados corrompidos em cache ou inconsistência de TCP/IP. Esses são os motivos comuns para encontrar esse problema, mas às vezes os problemas do servidor também podem ser a razão por trás desse problema.

Se você está enfrentando esse erro e chegou a este artigo procurando as etapas de solução de problemas para corrigir esse problema, você está no lugar certo.

Corrija o código de erro Disney Plus 41 durante a transmissão

Este guia discute várias maneiras de ajudar a corrigir o código de erro Disney Plus 41:

Verifique os servidores Disney Plus

Se você encontrar Código de erro Disney Plus 41, então a primeira coisa que você deve fazer é verificar os servidores Disney Plus. Você pode estar enfrentando o erro do Disney Plus devido a problemas no servidor. Você pode verificar os servidores do Disney Plus usando Down Detector. Isso indicará qualquer status dos servidores do Disney Plus, juntamente com os problemas relatados pelos usuários nas últimas 24 horas.

Se os servidores do Disney Plus estiverem inativos, não há nada que você possa fazer. Os servidores podem ficar inativos devido a manutenções de rotina, então não há com o que se preocupar. Aguarde até que os servidores estejam ativos novamente e você poderá transmitir conteúdo sem enfrentar nenhum código de erro. No entanto, se não houver problemas no servidor, você poderá seguir a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Tente assistir a outro programa

O outro motivo para enfrentar esse problema pode ser se você estiver assistindo a um programa ou a um filme indisponível. Isso geralmente acontece quando o programa ou filme foi removido do servidor. Tente transmitir qualquer outro programa ou filme e verifique se você obtém o mesmo código de erro com outro conteúdo. Se o código de erro não for encontrado, o programa/filme que você estava tentando transmitir foi removido, e é por isso que você estava enfrentando o problema.

Reciclagem de energia do seu dispositivo

Este erro pode surgir principalmente devido a alguns dos arquivos em cache corrompidos, portanto, tudo o que você precisa fazer é desligar e ligar o dispositivo. Abaixo estão as etapas para ligar e desligar os dispositivos-

Dispositivo Roku

Para ligar e desligar seu dispositivo Roku, siga as etapas abaixo-

Desconecte o cabo de alimentação da tomada.

Aguarde alguns minutos e conecte seu dispositivo Roku à fonte de alimentação.

Por fim, verifique se o seu problema foi resolvido ao transmitir o conteúdo do Disney Plus.

TV Android

Abaixo estão as etapas para ligar e desligar sua Android TV-

Desligue a TV e desconecte-a da fonte de alimentação.

Deixe-o ficar desligado por 2-3 minutos.

Agora, reconecte o cabo de alimentação e ligue a TV.

Verifique se você enfrenta o problema ou não.

Amazon Fire Stick

Para ligar e desligar o Amazon Firestick, siga as etapas abaixo:

Desconecte o Firestick da tomada.

Aguarde um ou dois minutos antes de conectá-lo novamente. Agora, conecte o cabo de alimentação na tomada.

Verifique se você ainda enfrenta o código de erro Disney Plus 14 ao tentar transmitir conteúdo.

Reiniciando o roteador

Outro método para solucionar problemas do Disney Plus Error Code 41 é ligando e desligando o roteador. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

Pressione o botão liga/desliga para desligar o roteador. Desconecte o roteador da fonte de energia.

Aguarde 2-3 minutos.

Agora, conecte o roteador novamente na tomada.

Pressione o botão liga/desliga para ligar o roteador. Isso levará alguns minutos para que o roteador esteja ligado e a conexão seja ativada novamente.

Agora, conecte seu dispositivo ao roteador e verifique se você pode transmitir conteúdo no Disney Plus.

Muitas vezes, você pode encontrar esse problema em execução em um firmware de sistema desatualizado. O aplicativo Disney Plus mais recente pode não ser compatível com o firmware do sistema desatualizado e você pode encontrar Código de erro Disney Plus 41 devido a este motivo. Você pode tentar atualizar seu sistema e transmitir o conteúdo novamente.

Se você estiver usando o aplicativo Disney Plus desatualizado, esse também pode ser um motivo. Verifique se você está executando a versão mais recente do aplicativo Disney Plus se estiver enfrentando esse erro e, caso contrário, atualize o aplicativo no seu dispositivo. Para atualizar o aplicativo Disney Plus, siga as etapas abaixo-

Abra a loja de aplicativos (App Store, Play Store, Microsoft Store ou o que estiver em seu dispositivo).

Aqui, procure o Disney Plus app e selecione o resultado da pesquisa relevante.

Se a atualização estiver disponível para o aplicativo, você poderá atualizá-lo aqui.

Depois de fazer isso, verifique se você ainda enfrenta o problema.

Reinstale o aplicativo Disney Plus

Se o problema for devido a bugs do aplicativo, recomendamos que você reinstale o aplicativo Disney Plus. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Desinstale o aplicativo Disney Plus no seu dispositivo.

Agora, vá para a loja de aplicativos presente no seu dispositivo.

Na loja de aplicativos, procure o aplicativo Disney Plus.

A partir daqui, instale o aplicativo Disney Plus.

Abra o aplicativo Disney Plus e faça login na sua conta.

Tente transmitir um programa de TV ou filme e agora você não deve enfrentar o erro.

Desativar VPN

As pessoas costumam usar VPNs para transmitir conteúdo de bibliotecas de outros países. O conteúdo disponível em um país pode ou não estar disponível em outro. Para evitar isso, muitas pessoas usam VPNs para acessar bibliotecas de outros países. Às vezes, a VPN pode causar problemas e você pode não conseguir transmitir conteúdo e obter o Código de erro 41 no Disney Plus. Tente desconectar-se da rede VPN e tente transmitir o conteúdo.

Se nenhuma das etapas acima ajudou você, entre em contato com a central de ajuda do Disney Plus. A Central de Ajuda do Disney Plus existe para ajudar os usuários com problemas relacionados ao Disney Plus, como problemas de pagamento, problemas de login, problemas de incompatibilidade e outros. Você pode entrar em contato com a Central de Ajuda do Disney Plus e relatar o problema que está enfrentando. Eles apresentarão uma solução a respeito e o guiarão para corrigir o problema.

Palavras Finais

Acima estão algumas etapas de solução de problemas para corrija o código de erro Disney Plus 41. O código de erro 41 não é nada para se preocupar se você o encontrar. Esse erro é bastante comum para usuários do Disney Plus e, se você o encontrar, este artigo o ajudará a corrigi-lo.

