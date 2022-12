A entrevista de emprego é uma oportunidade dinâmica para o direcionamento do seu perfil no mercado de trabalho atual . Por isso, é importante que conceitue essa possibilidade como uma forma positiva de exploração do seu currículo profissional, e não como um julgamento de suas características pessoais.

A entrevista de emprego e a apresentação do candidato

O conceito errôneo da entrevista de emprego como uma forma de julgamento pode fazer com que o candidato adote uma postura negativa, autossabotando a sua carreira profissional. Por isso, é muito importante que a entrevista de emprego seja entendida como uma parte de um processo necessário para que a empresa conheça melhor seus pontos fortes.

Exemplifique seus pontos fortes

É viável que o candidato tenha clareza sobre quais são os seus pontos fortes e quais foram os resultados obtidos em seus empregos anteriores. Dessa maneira, poderá exemplificar situações de forma objetiva.

Destaque seus resultados e características

Sendo assim, fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; gestão de pessoas; gerenciamento de processos; otimização de fluxos; senso de urgência; controles internos; implementação de sistemas; capacidade analítica; processo de treinamento; campanhas motivacionais; dentre outros pontos que sejam pertinentes ao seu perfil.

Equilibre as informações falando sobre seus pontos fracos de forma resolutiva

O equilíbrio das informações é de grande valia para o candidato. Por isso, é importante que fale sobre seus pontos fracos de modo resolutivo. Assim sendo, ao apresentar uma situação que requer melhoria, apresente uma solução de modo orgânico.

Exemplifique as soluções para seus pontos que requerem melhorias

Por exemplo, é possível informar que possui um determinado grau de dificuldade para falar em público. No entanto, está em vias de realizar algum curso voltado para a expansão de sua oratória. Visto que entende a necessidade da comunicação no mercado atual em todas as áreas.

Adote uma postura positiva durante o processo seletivo e não fique aquém do seu potencial

Dessa forma, na condição de candidato, estará demonstrando senso de urgência, resiliência e autoconhecimento. O comportamento do candidato também é de extrema valia durante a avaliação feita pelo recrutador. Sendo assim, não cruze os braços e pernas e mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo.

Evite autossabotar a sua carreira profissional

Evite atrasos e não gesticule excessivamente durante suas respostas. Dessa maneira, estará destacando o seu perfil e minimizando a autossabotagem profissional, que pode ocorrer por conta da ansiedade da situação de avaliação.