A EXCELENTE NOTÍCIA para quem tem o cartão Nubank

Uma das instituições online que tem mais clientes certamente é o roxinho. Mesmo que tenham milhões de cidadãos, muitos ainda não sabem quanto dinheiro eles têm depositado na conta da fintech. Especialistas concordam que o lucro atual que a conta do Nubank oferece é bem vantajoso.

Geralmente, é fundamental prestar atenção nessa vantagem, tal como as vantagens associadas aos outros investimentos. Ela varia conforme a necessidade do usuário, dependendo das intenções do investidor, entendendo que quanto mais demorado é o tempo em que o dinheiro permanece na conta, muito mais ele renderá. Para saber maiores detalhes desse rendimento da conta do Nubank, fique conosco nesta matéria.

Rendimento da conta do Nubank

Mesmo o mercado de investimento tendo se expandido ultimamente, favorecendo os que querem ganhar dinheiro com investimento, vários brasileiros preferem manter os ativos em caixa. Contudo, o Nubank proporciona o retorno sobre o valor investido na instituição, superando o benefício da bolsa.

Nubank rende 100% do CDI;

Poupança rende 70% do CDI.

É importante saber que o faturamento começa depois de um mês do depósito na conta. Além do mais, de acordo com os cálculos do roxinho, um investimento de R$ 1 milhão crescerá aproximadamente R$ 761 mil em aproximadamente cinco anos, no total de R$ 761.632,91. Agora, na poupança, esse valor investido teria o rendimento de mais ou menos R$ 364 mil nos cinco anos.

Cartões do Nubank que o cliente pode solicitar

É essencial destacar que, entre os vários benefícios que as fintechs proporcionam, os cartões são os que atendem mais clientes. Hoje em dia, o banco tem três tipos para oferecer aos clientes: Platinum, Gold e Ultravioleta, cada um com as condições especiais e únicas.

Características do Gold e Platinum

Primeiramente, as opções para pagamento são bem populares entre todos os clientes do roxinho. Ambos têm diversos benefícios, tal como a anuidade zero. Contudo, as vantagens de cada ferramenta é o que difere um cartão do outro.

Sabendo disso, é possível se beneficiar de:

Garantia estendida de, no máximo, um ano;

Promoções em compras;

Proteção para compradores;

Proteção contra as compras que sejam procedentes de roubo e danos acidentais.

Em contrapartida, quem usa o Platinum pode se beneficiar de:

Serviço de concierge;

Conselho de viagem;

Negócios internacionais;

Seguro de emergências médicas;

Seguro automóvel;

Seguro rolha (cliente não paga imposto sobre a primeira taça de vinho em restaurantes).

O cartão Nubank mais usado no dia a dia é o Gold. Contudo, recomenda-se mais o Platinum se acaso o cliente viajar com frequência.

Como funciona o Ultravioleta: a versão black do Nubank?

A modalidade oferecida pela fintech recentemente lançada é a Ultravioleta. Essa ferramenta possui uma diferença no modelo físico por conta da cor. Além do mais, o modelo oferece mais benefícios para seus clientes. Entre eles estão:

1% de cashback nas compras do crédito;

200% de rendimento, caso esse valor fique guardado;

Garantia estendida nas compras;

Seguros (preço, compras, viagem e bagagem);

Sala VIP nos aeroportos;

Mensalidade menor em 40% que em outras ofertas do mercado, em modalidades Premium e Black.

No entanto, o uso dos canais da fintech permitirá uma maneira fácil e rápida de solicitar os produtos financeiros. A solicitação pode ser concretizada por meio do site do Nubank. Assim, o cliente fica na lista de espera depois da finalização da solicitação.

Cabe ressaltar que o roxinho não exige nenhum rendimento mínimo para a concessão do cartão. Assim sendo, o banco efetua a análise e, se for aprovado, o cidadão recebe um e-mail ou uma mensagem dentro no app da instituição.

Finalmente, o NU cartões traz boas inovações no setor bancário. O cartão Ultravioleta é dessa categoria. Portanto, caso você não conheça todos os benefícios do produto financeiro, basta entrar na conta do Nubank e verificar as funcionalidades.