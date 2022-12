A FAZENDA: Aguenta coração! Entenda tudo o que vai rolar até a grande final de A Fazenda 14 – A Fazenda

Segura a emoção! Depois de quase três meses com o puro suco do entretenimento, já é possível enxergar a reta final no horizonte de A Fazenda 14. Uma temporada repleta de fogo no feno e provas emocionantes, não poderia ter a última semana diferente: vai ser eita atrás de vixe nos próximos dias do reality rural, confira!





DOMINGO (11)



Os peões vão participar de uma prova premiada com a presença de todos os eliminados da temporada! Cada integrante do top 5 vai liderar um time, e esses grupos vão se enfrentar em vários desafios valendo prêmios em dinheiro, tanto para os finalistas, quanto para os eliminados.



No final dessa dinâmica, o líder do time que juntar mais grana vai estar livre de uma Roça especial que será aberta ao vivo no próprio domingo.





SEGUNDA-FEIRA (12)



Os peões vão encarar a Roça surpresa e eliminação de um participante. Sem tempo para perder, em seguida será formada mais uma berlinda com os quatro restantes na sede.



Lembrando que eles não sabem de nada do que vai acontecer na semana, serão pegos de surpresa a todo instante!





TERÇA-FEIRA (13)



Todos os eliminados voltam para o reality para a lavação de roupa suja da temporada. O quarteto e os ex-peões vão assistir a momentos tensos de A Fazenda 14, a certeza é de bate-boca e fogo no feno!



Logo após a dinâmica, a Roça surpresa é encerrada com último eliminado, e será definido o trio finalista do programa.





QUARTA-FEIRA (14)



O primeiro sextou em plena quarta! Os peões e eliminados da temporada vão participar da festa final do programa. E você já sabe, né? Além de danças e curtição, vem babado, gritaria e mais confusão!





QUINTA-FEIRA (15)



A grande final marca presença! É só colar na cerca para acompanhar todos os momentos emocionantes da temporada, e claro, torcer e votar muito pelo seu favorito!



Ufa! Não há dúvida de que será uma semana intensa, bora aproveitar os últimos dias do reality rural mais amado do Brasil?



Confira o vídeo com a programação da semana:







Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h.