A FAZENDA: André, Babi e Moranguinho disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (7) – A Fazenda 14

Reta final de A Fazenda 14 se aproximando e todo mundo quer colocar a cobiçada coroa caipira na cabeça! Babi, André e Moranguinho disputam o acessório na Prova do Fazendeiro, que vai ao ar ao vivo nesta quarta-feira (7)!

Com apenas seis peões no jogo, a votação para a Roça da semana foi curta, mas repleta de emoções. Não teve jeito, amigo teve que votar em amigo, aliados também. Como Bia Miranda e Moranguinho estavam na Baia, isso dificultou ainda mais a vida de seus rivais do Grupo B.



Para abrir o votatório, o Fazendeiro Pelé Milflows indicou Bia para o primeiro banquinho.



Logo em seguida, Iran Malfitano iniciou a votação da sede. Ao final, André, que levou 4 votos, ocupou o segundo banquinho.



Como detentor do Lampião do Poder, André deu o poder da Chama Amarela para Iran, que teve o direito de iniciar o Resta Um. Moranguinho acabou sobrando e passou, então, a ocupar o terceiro banco.



Ao final, pelo poder da Chama Vermelha, André escolheu o quarto roceiro e indicou Babi. A atriz ocupou, então, a quarta e última vaga da Roça.



Como Babi vetou Bia de fazer a Prova do Fazendeiro, a dançarina foi direto para a berlinda.



Assim, Babi, André e Moranguinho disputam hoje o chapéu. Quem perder, vai carimbar o passaporte para a Roça ao lado de Bia Miranda.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.