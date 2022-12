A FAZENDA: André, Bia e Moranguinho formam a décima segunda Roça de A Fazenda 14 – A Fazenda

Está formada a décima segunda Roça de A Fazenda 14! André, Bia e Moranguinho disputam a preferência do público para seguirem na reta final do reality rural. Babi levou a melhor na última Prova do Fazendeiro da temporada e se livrou da berlinda.



Na noite da última terça-feira (6), Bia Miranda já havia confirmado sua presença na Roça após ser vetada por Babi da disputa pelo Chapéu de Fazendeiro.



Já nesta quarta-feira (7), o trio de roceiros André, Babi e Moranguinho encararou o Fazendão e uma prova emocionante.



Os peões precisaram mostrar quem bons de perguntas e respostas, e fazer palpites certeiros! A cada rodada eles escolhiam uma categoria, e deveriam usar as fichas investindo na ou nas alternativas que eles consideravam as corretas para cada pergunta. Eles começaram o jogo com 20 fichas, e poderiam arriscar tudo em uma alternativa ou dividir entre as opções.



Para conquistar o último Chapéu da temporada era necessário ter a maior quantidade de fichas ao final da prova.



No fim da primeira rodada, Babi e André continuavam com 20 fichas cada, mas Moranguinho fez os palpites errados e ficou com apenas 2 fichas.



A segunda leva de perguntas foi dramática! Babi foi a primeira a jogar e não mandou bem nas escolhas, ficando com somente 3 fichas. Já André perdeu todas as fichas e garantiu sua presença na Roça após escolher as alternativas erradas. Na sequência, Moranguinho também perdeu suas duas últimas fichas fazendo os palpites errados.







Resultado











Após os erros dos colegas, Babi foi a única a terminar a rodada com fichas, e garantiu o último posto de mandachuva do cercado do reality rural, se livrando da Roça.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.