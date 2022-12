A FAZENDA: Babi, Bia e Iran estão na grande final de A Fazenda 14 – A Fazenda 14

Depois de uma Roça Especial e uma Surpresa, Babi, Bia e Iran escaparam da eliminação e garantiram suas vagas na grande final de A Fazenda 14! O anúncio dos finalistas foi feito ao vivo no programa desta terça-feira (13).



Agora, o trio disputa a preferência do público em votação no R7.com, que definirá o vencedor da temporada. O campeão (ou campeã) irá faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão. O peão que conquistar o segundo lugar da competição também vai se dar bem, e ganhará um carro zero quilômetro para chamar de seu.





Roças na reta final



Para chegarem até a grande final, os peões tiveram que encarar duas Roças seguidas!



A primeira foi a Roça Especial, formada por André, Babi, Bia e Iran. Pelé Milflows escapou dessa berlinda por ter vencido a Prova Premiada, que contou com a presença dos ex-peões.



Após a eliminação de André, a Roça Surpresa foi formada entre Babi, Bia, Iran e Pelé Milflows. Por ter sido o menos votado na disputa, o rapper deixou a competição e o trio de finalistas foi definido.





Grande final



A grande final de A Fazenda 14 acontece nesta quinta-feira (15), a partir das 22h30! Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.