A FAZENDA: Babi, Deolane e Pétala estão na Roça Falsa de A Fazenda 14 – A Fazenda

A Roça Falsa da temporada está formada! Babi, Deolane e Pétala disputam a preferência do público para ganharem uma chance especial de movimentar A Fazenda 14. Em votação aberta no R7.com, o público poderá decidir quem vai ser “eliminado”, e passará uns dias desfrutando do Rancho a partir de quinta-feira (1º). Já na sexta-feira (2), o falso eliminado escolherá dois convidados da sede para passar um tempo na área VIP do reality rural.



Tudo isso deverá ser mantido em segredo pelo trio, sob o risco de uma punição com uma Roça relâmpago e de verdade! E é no sábado, que o peão “eliminado” estará de volta agitando o jogo.



Já na Prova do Fazendeiro que aconteceu nesta quarta-feira (30), os roceiros tiveram que ter agilidade e habilidade para passarem por uma cama de gato e resgatar cinco animais de pelúcia em uma disputa simultânea. No percurso, eles precisavam pegar as fichas com a imagem do animal que seria resgatado.



A disputa ficou acirrada entre Pelé Milflows e Babi que estavam praticamente empatados na última rodada da prova.









Resultado











Pelé Milflows levou a melhor na disputa da Prova do Fazendeiro, e voltou para a sede como mandachuva do cercado!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV.