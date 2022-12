A FAZENDA: Babi recebe André e Iran de braços abertos no Rancho e emociona os peões | A Fazenda 14 – A Fazenda

Segura o coração! André e Iran protagonizaram um encontro de milhões com Babi na tarde desta sexta-feira (2). A peoa, que foi escolhida pelo público na Roça falsa, aguardava os amigos ansiosa no Rancho do Fazendeiro. Os dois acreditavam que participariam de uma “atividade surpresa” no espaço VIP, mas foram surpreendidos e vibraram eufóricos ao ver Babi.



