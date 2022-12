A FAZENDA: Babi vence a Roça falsa e deve colocar mais fogo no feno em A Fazenda 14 – A Fazenda

Bárbara Borges segue firme e forte no jogo! Com 52,32% dos votos, ela foi a peoa mais votada na Roça falsa de A Fazenda 14 e poderá desfrutar dois dias no Rancho do Fazendeiro com alguns privilégios. O resultado foi anunciado no programa ao vivo desta quinta-feira (1º). A atriz foi escolhida pelo público em uma disputa contra Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, em uma votação realizada no R7.com.



E agora?



Após a falsa eliminação, Babi foi escolhida para desfrutar os mimos do Rancho e, na sexta-feira (2), poderá escolher dois convidados da sede para passar um tempo ao seu lado. Os três poderão ver filmagens da sede e ter muito tempo para conversar sobre a reta final jogo!



Entretanto, os dois peões escolhidos devem manter segredo e não contar sobre a falsa Roça para ninguém da sede. Caso revelem, os três serão punidos com uma Roça relâmpago de verdade. Babi voltará para a sede no sábado (3) e promete surpreender os peões!





No caminho do Rancho



A formação da Roça ocorreu normalmente na última terça-feira (29). A Fazendeira Bia indicou Pelé direto para o primeiro banco.



Pétala terminou sendo a peoa mais votada da sede, com cinco votos. O voto de André na peoa teve peso dois devido ao Poder da Chama Amarela. Em seguida, ela puxou Babi da Baia para o terceiro banquinho.



Deolane foi a última peoa a sobrar no Resta Um e se tornou a quarta roceira. Ela escolheu vetar Pelé da Prova do Fazendeiro, porém, Iran, com o Poder da Chama Vermelha, alterou o veto e tirou Pétala da disputa.



Na última quarta-feira (30), Babi, Deolane e Pelé disputaram a Prova do Fazendeiro e tiveram que ter agilidade e habilidade. Na última rodada do desafio, Babi e Pelé estavam praticamente empatados, mas o cantor levou a melhor e garantiu o chapéu!



Quem será que Babi vai escolher para desfrutar o Rancho junto com ela? E como os outros peões vão reagir com o seu retorno? Os próximos dias prometem agitar a sede!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.