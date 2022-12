A FAZENDA: Bárbara Borges é a grande vencedora de A Fazenda 14 com 61,14% dos votos – A Fazenda 14

Após três meses de confinamento, Bárbara Borges é a grande vencedora de A Fazenda 14 e leva o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa! O anúncio foi feito por Adriane Galisteu ao vivo no programa desta quinta-feira (15). Com 61,14% dos votos, atriz venceu a disputa pela preferência do público contra Bia Miranda e Iran Malfitano em uma votação realizada no R7.com.



Babi começou sua jornada no reality rural de maneira zen, tentando transitar de maneira tranquila por todos os grupos, tendo como prioridade apenas Iran Malfitano e André Marinho, amigos já de fora da sede.



Mas não demorou para a atriz formar laços com outros participantes. Ela, inclusive, saiu em defesa de seu amigo Shay quando o rapaz sofreu acusações de Deolane e seus aliados. Isso fez com que Babi se tornasse um novo “alvo” do Grupo A, mas, por outro lado, firmasse sua aliança com o Grupo B.



A advogada passou a ser uma das grandes rivais de Babi dentro do reality rural. A atriz se envolveu em brigas com Deolane e também com Pétala e Bia, aliadas e protegidas da doutora. Não foram raros os momentos em que Babi teceu duras críticas ao comportamento das peoas e seus amigos.



Uma das confusões que mais repercutiu na sede ocorreu quando Babi não gostou de descobrir que Bia e Pétala correram para escolher suas camas primeiro na Baia, deixando Kerline e ela com os colchões menores. Quando foi tirar satisfação, as peoas retrucaram e a encrenca continuou até o dia seguinte.



Durante uma dinâmica, o clima voltou a ficar tenso entre Babi e Deolane. Indicando adjetivos nada agradáveis, os peões apontaram os defeitos uns dos outros. Babi chamou Deolane de “arrogante” e as duas trocaram muitas farpas!



Na sua segunda vez na Roça, Babi foi a primeira a ocupar o temido banquinho, indicada pelo Fazendeiro Lucas. Ela foi salva pelo público mais uma vez e retornou para a sede junto com Pétala. Na terceira indicação à Roça, Babi conseguiu escapar da berlinda se tornando Fazendeira!



O desentendimento entre Babi e Deolane deu o que falar nas semanas que se seguiram. As peoas se envolveram em diversas discussões, protagonizando momentos de tensão na sede. Babi não poupava críticas à advogada e suas aliadas, e diversas vezes afirmou que estava esgotada e exausta emocionalmente, tanto que chegou a chorar com toda a situação.



Na última semana, Babi caiu na berlinda e mais uma vez foi salva pelo público. Nos dias que se seguiram, a peoa voltou a entrar em discussões com Deolane em duas ocasiões: após a gravação do Hora do Faro e durante uma dinâmica entre os peões.



Na quinta-feira (1º), após cair na berlinda novamente, a artista foi surpreendida ao descobrir que havia sido escolhida pelo público para vencer a Roça falsa e desfrutar do Rancho por dois dias, assisitindo a tudo que acontecia no reality show.



No sábado de manhã, o grande momento chegou. Babi voltou à sede triunfante e gritando que a Roça era falsa. Enquanto seus amigos comemoraram muito, as peoas do Grupo A se revoltaram com a volta de adversária. Nos dias seguintes, a atriz viu Deolane e Pétala desistindo do jogo.



A participante ainda conquistou o último chapéu da temporada e ficou em êxtase. Apesar de ter que lidar com as obrigações de Fazendeira, a atriz não contou com imunidade e nem indicação direta para a Roça.



Após ser salva da Roça Surpresa, a peoa chegou à grande final e venceu a preferência do público, se tornando a grande campeã da edição!



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo, nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.