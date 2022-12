A FAZENDA: Bárbara Borges revela planos para o prêmio milionário de A Fazenda   – A Fazenda 14

Com trajetória de campeã do início ao fim, a atriz conquistou o público de A Fazenda 14 e foi a grande vencedora do reality! Babi começou um tanto despretensiosa, mas não demorou para entrar de cabeça no jogo! Fez amizades e alianças, protagonizou tretas e discussões, defendeu suas convicções, encarou a Deolândia e até voltou de uma Roça falsa! Relembre a jornada Reprodução/Record TV

A ex-peoa começou sua jornada no reality rural de maneira zen, tentando transitar tranquila por toda a sede e escapar dos grupos. Suas únicas prioridades declaradas eram Iran Malfitano e André Marinho, amigos já de fora da sede Reprodução/Record TV

A estratégia não durou muito. A atriz já no início do jogo desenvolveu amizade com Shay e o defendeu dos ataques de Deolane e seus aliados, que passaram a afirmar que o iraniano era machista. Por conta desse episódio, Deolane e Babi logo começaram a se estranhar Antonio Chahestian

A advogada, com o tempo, se tornou a grande rival de Babi dentro do reality rural. A atriz se envolveu em brigas com Deolane e também com Pétala e Bia, aliadas e protegidas da doutora. Não foram raros os momentos em que Babi teceu duras críticas ao comportamento das peoas e seus amigos, sempre afirmando que Deolane era soberba e opressora e que Bia e Pétala eram mimadas e sem educação Reprodução/Record TV

Babi fazia parte grupo B em A Fazenda, ao lado de Deborah, Alex, Kerline, Tati, Ruivinha, Shayan e Iran. Semanas depois, o grupo ganhou o apoio de Thomaz, que até então era um dos fundadores da Deolândia. Os amigos formaram uma aliança forte e prometeram se defender até o final do jogo. Suas reuniões, na maioria das vezes, aconteciam na Casa da Árvore ou em volta da fogueira. O grupo rival, chamado de Grupo A, era formado por Deolane e seus aliados Reprodução/Record TV

Na sua primeira vez na berlinda, Babi, que estava na Baia, foi puxada por Bia, a mais votada pela sede, e ocupou um dos banquinhos. Como na ocasião a dançarina se tornou a primeira Fazendeira da temporada, Babi carimbou seu passaporte para a Roça, ao lado de Tati e Vini. Porém, a atriz foi salva pelo público e a primeira a voltar para a sede e a cantora foi eliminada Reprodução/Record TV

A expulsão de Tiago e Shay também foi um golpe duro para os dois grupos! Babi, que era muito próxima do ex-peão iraniano e havia desenvolvido uma forte amizade com ele, ficou chocada e muito triste ao saber que o amigo não estava mais no reality rural Reprodução/Record TV

Durante uma dinâmica, o clima voltou a ficar tenso entre Babi e Deolane. Os peões deveriam indicar adjetivos uns aos outros e, é claro, muitos deles usaram o momento para alfinetar os desafetos. Depois de ter recebido adjetivos nada agradáveis do Grupo A, Babi chamou Deolane de ‘arrogante’ e as duas trocaram muitas farpas! Reprodução/Record TV

Na sua segunda vez na Roça, Babi foi a primeira a ocupar o temido banquinho, indicada pelo Fazendeiro Lucas. Como a Prova do Fazendeiro foi vencida por Pelé Milflows, Babi continuou na berlinda com Vini e Pétala. Salva pelo público mais uma vez, ela retornou para a sede junto com Pétala. Vini foi eliminado Reprodução/Record TV

Na terceira vez que foi indicada, Babi conseguiu escapar da berlinda e se tornar Fazendeira. O fato foi muito comemorado por seus amigos do Grupo B. Como Fazendeira, Babi indicou Deolane Bezerra para a Roça, seu maior desafeto no confinamento Reprodução/Record TV

O desentendimento entre Babi e Deolane deu o que falar nas semanas que se seguiram. As peoas se envolveram em diversas discussões e protagonizaram momentos de tensão na sede. Babi não poupava críticas à advogada e suas aliadas, e diversas vezes afirmou que estava esgotada e exausta emocionalmente, tanto que chegou a chorar com toda a situação Reprodução/Record TV

Mas a participação de Babi em A Fazenda 14 também foi marcada por muitas amizades e momentos de parceria e carinho, principalmente com Iran Malfitano. Os atores, que já eram amigos havia anos, estreitaram laços no reality rural. A sintonia dos dois era visível, tanto no jogo quanto nos momentos de diversão. Reprodução/Record TV

E por falar em diversão, quando estava junto de seus amigos do Grupo B, Babi era pura alegria! A peoa adorava dançar e fazer performances com os amigos, seja nas festas, seja ensinando aos aliados coreografias de sua época de paquita. Reprodução/Record TV

Na décima formação da Roça, Babi foi indicada ao banquinho pela Fazendeira Deolane. Moranguinho, Bia e Kerline, completaram a berlinda. Como a influenciadora havia sido vetada por Bia de tentar conquistar o chapéu, Babi e as colegas dançarinas disputaram a Prova do Fazendeiro. Bia levou a melhor e deixou o trio de peoas no sufoco. Para a tristeza da atriz, sua amiga Kerline foi eliminada Reprodução/Record TV

Mesmo desanimada com a saída da amiga, Babi não deixou de se posicionar em dinâmicas e rebater as alfinetadas de Deolane. Sem saber que a décima primeira Roça seria falsa, a peoa ficou bastante abalada quando caiu na berlinda ao lado da advogada, Pelé e Pétala. Ela ainda teve a chance de conquistar o chapéu, mas perdeu por pouco para o rapper! Babi chorou do campo de provas até a sede Reprodução/Record TV

Após assistir a suas duas rivais voltarem para a sede, Babi acreditou que era o fim do jogo. Porém, Galisteu avisou sobre a Roça falsa e a atriz ficou em completo êxtase! A peoa pegou a mala no colo e correu para aproveitar a estadia no Rancho do Fazendeiro. Lá, ela grudou os olhos na TV e pôde assistir a fofocas, estratégias das adversárias e o dia a dia na sede Reprodução/Record TV

No dia seguinte, Babi escolheu André e Iran para encontrá-la no Rancho. A atriz poderia escolher dois peões para aproveitarem a tarde com ela, mas eles não poderiam contar nada para ninguém, ou sofreriam a consequência de uma Roça-Relâmpago. O encontro foi emocionante, os três choraram e fofocaram muito! No fim do encontro, a dupla de peões combinou de falar que estavam assistindo a um documentário sobre a Copa do Mundo. André e Iran não abriram a boca sobre o segredo! Reprodução/Record TV

No sábado de manhã, o grande momento chegou. Babi voltou à sede triunfante e gritando que a Roça era falsa. As reações foram as mais diversas, Deolane tomou um susto, mas logo fingiu que estava dormindo, Bia e Pétala ficaram muito assustadas, e Moranguinho se irritou: ‘Chacota em rede nacional’, disse sobre terem comemorado a ‘eliminação’ da atriz. Os amigos de Babi comemoraram muito a volta da peoa e passaram a tarde sorrindo à toa Reprodução/Record TV

Após seu retorno, Babi viu as rivais voltarem para a casa e desistirem do jogo. Deolane pediu para sair do reality após saber do estado de saúde da mãe, e Pétala bateu o sino no dia seguinte. Apesar de ter duas adversárias a menos no jogo, Babi caiu na décima segunda Roça após André abrir a Chama Vermelha e ter que escolher entre ela e Iran. Com o jogo afunilando, os aliados já esperavam que teriam votos entre si, a peoa pareceu bastante calma e vetou Bia da Prova do Fazendeiro para concorrer contra o cantor e Moranguinho Reprodução/Record TV

A peoa conquistou o último chapéu da temporada e ficou em êxtase. Apesar de ter que lidar com as obrigações de Fazendeira, a atriz não contou com imunidade nem indicação direta para a Roça Reprodução/Record TV

Os peões participaram de uma Prova Premiada com todos os eliminados do jogo. Eles se dividiram em trios: cada peão do top 5 liderava um grupo e todos passaram por três desafios durante a atividade. Pelé foi o peão que mais pontuou na prova e com isso escapou da Roça Especial. A atriz foi salva da berlinda, mas como parte da reta final do jogo, o top 4 entrou da Roça-Surpresa para definir os finalistas da temporada. Dessa vez, o rapper foi eliminado Reprodução/Record TV

Com muita emoção, Babi, Bia e Iran comemoraram a posição de finalistas de A Fazenda 14! Os peões brindaram a nova etapa do jogo com champanhe Reprodução/Record TV

Babi aproveitou ao máximo a Festa das Festas! A peoa reencontrou grandes amigos eliminados, teve conversa sobre amizade com Moranguinho, e até protagonizou beijo com Iran na piscina, uau! Reprodução/Record TV