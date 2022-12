Com animação nas altura, peões do TOP 5 dançaram todos os ritmos musicais. Detalhe, Iran interagiu com a decoração e a peãozada aproveitou para fazer várias dancinhas no celular. Confira!



