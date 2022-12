A FAZENDA: Chocadas! Volta de Babi surpreende rivais em A Fazenda 14 – A Fazenda 14

Segura peoa! Por essa as meninas do Grupo A não esperavam. Após ser a escolhida pelo público na Roça falsa, finalmente chegou o momento de Babi voltar à sede e surpreender a todos. Apenas André e Iran sabiam que a peoa estava escondida no Rancho e não contaram para ninguém sobre o assunto, pois foram avisados de que se a alguém soubesse da informação seria aberta uma Roça para valer com os três aliados neste sábado (3).



Mais esperada que gol em Copa do Mundo, a volta da atriz chocou as rivais! “Atenção, respeitável púbico da Fazenda, a Roça falsa aconteceu. Babi está de volta!”, exclamou a atriz.



Deolane fingiu que estava dormindo e não se moveu com a celebração dos adversários. Já Bia, Moranguinho foram surpreendidas: “Até agora meu coração está disparando, com o susto que eu levei”, disse Pétala.



Os meninos vibraram muito e Pelé ficou em choque. Logo os peões disseram que já sabiam e explicaram tudo o que aconteceu para o Fazendeiro.



Confira o momento:







Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.