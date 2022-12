A FAZENDA: Confira a segunda vitória de Pelé Milflows na Prova do Fazendeiro – Fotos

Pelé conquistou pela segunda vez a coroa caipira em A Fazenda 14. O peão colocou o fôlego para jogo e mostrou muita resistência na Prova do Fazendeiro . Confira os momentos mais importantes da disputa!

O objetivo era resgatar os animais de uma fazenda. Primeiro, eles precisavam passar por uma cama de gato pegando as quatro fichas do bichinho que iriam resgatar. Em seguida, colocavam o animal de pelúcia na tirolesa, voltavam pelo caminho da cama de gato e puxavam o animal de volta girando a manivela. Quem fosse mais ágil e resgatasse os cinco animais primeiro, conquistava o chapéu!

Na cama de gato, os peões pegaram as fichas do bichinho que iriam resgatar e foi o momento em que enfrentaram maior dificuldade, pois precisaram de resistência e agilidade

Em seguida, eles tiveram que encaixar as fichas nos compartimentos corretos e colocar o bicho de pelúcia na tirolesa. Após voltar pelo caminho da cama de gato, ainda precisaram puxar o animal de volta girando a manivela e, na sequência, colocar o bichinho no cercado

Pelé se enrolou com os fios da cama de gato na largada e foi o último a chegar do outro lado, mas na volta o rapper desenvolveu uma técnica melhor, e passou a rastejar por baixo do emaranhado

Reprodução/Record TV